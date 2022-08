Zapillo y Ciudad Jardín se unen a la cruzada de ‘Indalecio Jones’ contra los 'guarrillos' de la playa

Los vecinos de El Zapillo y Ciudad Jardín se han subido a la ola de ‘Indalecio Jones’ en su cruzada contra los ‘guarrillos’ de las playas. Tanto en la arena del tradicional barrio costero de El Zapillo, como en la Plaza de España de Ciudad Jardín se ha divertido y comprometido con el reciclaje de residuos en las playas y el medio marino. Especialmente participativos los niños, que en la obra de teatro ‘Indalecio Jones y la última playada’ han bailado, preguntado dudas, recogido basuras y disfrutado en una tarde muy familiar.

La labor de ‘Indalecio Jones’ a favor de la limpieza de nuestras playas ya ha llegado a Cabo de Gata, El Zapillo y Ciudad Jardín, y continuará tarde en El Toyo/Retamar y concluirá mañana, miércoles, 31 de agosto, en Costacabana y frente a la Avenida La Marinera. La historia cuenta el rodaje de ‘Indalecio Jones y la última playada’, donde acuden ‘Teodora la Directora’ e ‘Indalecio’ para el casting en las playas y el rodaje en las plazas. La campaña ha sido creada por Contraportada para el Ayuntamiento de Almería, dentro de la Agenda Urbana.

Indalecio Jones ha compartido sus experiencias a los niños y niñas, y les ha adentrado en el mundo del cine con personajes como ‘El Bueno’ del western, ‘Cleopatra’ o ‘Conan el Bárbaro’. Por el camino han aprendido los cinco mensajes claves: Reciclar: No tirar botellas de plástico al mar; limpieza de las playas: No dejar en la arena cáscaras de alimentos, latas, etc.; calidad del aire: No fumar en la playa y no tirar colillas al mar; alimentación saludable procedente del mar: Consume en casa, en hostelería y chiringuitos de playa productos del mar, de proximidad, que favorecen la sostenibilidad, ayudan al tejido económico local de la pesca y al ecosistema marino; y economía circular: qué es y cómo se visualiza en la playa.

La campaña de sensibilización se enmarca en los Objetivos 3 y 4 de la Agenda Urbana, respectivamente, ‘Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia’ y ‘hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular’.

La Agenda Urbana Almería 2030 que está desarrollando el Ayuntamiento de Almería se financia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.