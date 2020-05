Para José Ramos el escenario idóneo, dentro de la actual crisis que atravesamos, sería que “se pudiera retomar la movilidad y se abriera el aeropuerto , para turismo internacional, pero también para gente nacional, que llega a Almería en avión; si los touroperadores pueden organizar viajes, la gente se acabará moviendo”. Esto debería llegar asociado a la apertura de los hoteles y, según el presidente de los empresarios de playa de Almería, también a “una buena campaña de promoción de las playas almerienses, ya que tenemos la suerte de contar con unas playas inmensas, donde no hay agobios ni aglomeraciones, o al menos no

En su caso, considera que “las mamparas de metacrilato no sirven para nada y las veo más como un engorro”, apostando decididamente por “instalar menos mesas y cumplir con las distancias de seguridad, generar un entorno agradable para que la gente, dentro de lo que cabe, se sienta cómoda”. Para ello, apelará a “tener gel hidroalcohólico por todos los sitios, que tendrán que usar con mucha frecuencia los camareros, poner papel en vez de manteles, prescindir de cojines, monodosis en vez de aceiteras, tener pulverizadores de agua y lejía en los servicios o guantes para aquellos que quieran las llaves del aseo”, entre otras medidas. “ Todo eso es asumible”, advierte,”y la gente lo entenderá con normalidad ”, aunque por lo que espera no tener que pasar, salvo que sea obligatorio, es por “tomar la temperatura a los clientes, eso me parecería lamentable”. Con todo, reconoce que “un riesgo vamos a correr, porque tenemos que acercarnos al cliente, que no sabemos cómo va a venir”.

Y, una vez abiertos... ¿qué? Aquí, las dudas también son muchas. “Todos tenemos más o menos claro lo que queremos hacer, pero no sabemos si estará acorde con la normativa que se saque, o no. Es una situación difícil. Estamos todos a la expectativa, diciendo ‘vamos a ver qué pasa’, lo que queremos es que se levante el confinamiento, que la gente pueda circular un poco y que haya más posibilidades” .

Cuando José Ramos abrió el ‘Koral’, como cada año, el Día de Andalucía, seguramente no pensaba que a 11 de mayo estaría así. Pocos días después de la reapertura, tuvo que cerrar. Con todo, no pierde la esperanza, pese a reconocer que la incertidumbre sigue siendo su principal compañero de viaje en la actual crisis. Luego está el asunto de los ERTE y las dudas que también planean sobre esta figura a la que se acogieron muchos empresarios que ya habían contratado a personal para la Semana Santa. “ La mayoría ya tenía a la gente para la Semana Santa cuando estalló todo ”, apunta José Ramos. Trabajadores que en su gran mayoría formarían también parte de las plantillas de cara a la temporada de verano y cuyos empleos, obviamente, siguen en el aire, pese a haber entrado en la Fase 1 del proceso de vuelta a la normalidad. “A aquellos que les haya cogido con mucho personal ya contratado, esos lo tienen muy mal”, apostilla.

“El problema es que estamos en un estado de incertidumbre en el que lo que hoy es una cosa, mañana se cambia y es otra. Desde la asociación o la federación de asociaciones no le vamos a decir a los asociados lo que tienen que hacer, porque las circunstancias son muy diferentes entre unos y otros, pero lo que sí está claro es que serán pocos los que abran esta semana”, sostiene. Al hilo, añade que “todos los chiringuitos no están en la misma situación, es importante la ubicación de cada uno, y algunos podrán abrir, tendrán posibilidades, y para otros abrir ahora sería un suicidio. Un chiringuito que esté en una zona donde lo que predomine sean los hoteles, y si están todos cerrados… ¿para qué quieren abrir? Es preferible esperarse un poco a ver cómo evoluciona la situación y, si se puede, empezar a trabajar. Si ahora seguimos confinados, si la gente no puede salir... ¿Cómo va a ir la gente del pueblo, no digo ya los turistas, sino los del pueblo, un sábado o un domingo a comer?”. Y es que, como advierte este empresario roquetero, “yo no puedo tener a 8 o 10 personas en mi equipo solo para que el chiringuito se llene un domingo”.

José Ramos no reabrirá sus puertas por el momento, aunque se está preparando para hacerlo próximamente. Antes, en cambio, necesita algunas certezas y, sobre todo, apunta, “un protocolo para saber a qué atenernos”. Su chiringuito, el ‘Koral’, es uno de los más populares de Roquetas, con capacidad para casi un centenar de personas y ubicado en una zona que le permite no depender exclusivamente de los clientes de los hoteles. Esto le permite ser algo más optimista que otros compañeros, aunque reconoce que la situación es muy estresante para todos.

La mayoría de chiringuitos consultadas no abrirán... de momento

Diario de Almería preguntó a los propietarios de diversos establecimientos por todo el litoral almeriense, y estas fueron sus respuestas:

El Chambao. Balanegra

“Hasta el 26 de mayo no abriremos. Estamos intentando tener algo más de terraza y compensar esa pérdida del 50%”, afirma Alejandro Sánchez, de El Chambao. “Hasta que no nos dejen abrir dentro no abriremos, así que nos incorporamos el 26. En nuestro local no tiene mucho sentido que se pueda abrir la terraza, pero no el interior”. Alejandro es pesimista: “veo el verano muy regular, puede ser de pérdidas, estoy preocupado”.

Chiringuito Neptuno. Mojácar

Se encuentra ya abierto con pedidos a domicilio. Este lunes abrirá la terraza. “Abriremos antes para poder ofrecer desayunos. Es un sitio amplio y se puede estar separados, y tenemos todo preparado e higienizado”.

La Caracola. Vera

“Para nosotros ahora mismo el verano es una incógnita, al no tener la seguridad de no poder cubrirnos la espalda sanitariamente hablando”, dicen. El 90% de su turismo es de Madrid “y no tenemos protección ni sabemos si han pasado el virus”, además del pre visible descenso de turistas. “Tendríamos que hacer una inversión fuerte y creemos que no vale la pena, tampoco tenemos ayudas”.

El Tío Pepe. Almería

En su caso, esperarán a la fase de la desescalada del día 25. “Tampoco sabemos las medidas y no sabemos si deberíamos esperarnos hasta el día 8. El verano lo creemos perdido”, afirman.

El Jardín de la Paella. Vera/Garrucha

“Nosotros no abrimos hasta más adelante, a ver si se aclara esto de una vez. Hasta que no pueda bajar gente de Jaén, Granada o Murcia no abriremos. Abrir por abrir y solo pagar, no”, defiende Paco Fernández, al frente de ‘El Jardín de la Paella’.

Flamingo. El Ejido

“Tenemos la suerte de disponer de una terraza amplia y vamos a abrir al 50% a finales de esta semana”, afirma Paco Berenguel, quien asegura que“iremos muy limitados por las restricciones. Normalmente tenemos entre 12 y 16 personas trabajando y empezaremos con menos”.