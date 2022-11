Absuelven a un condenado a tres años y diez meses por traficar con cannabis

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto a un hombre condenado a tres años y diez meses de prisión por un delito contra la salud pública, al considerar que no pertenecía a un grupo dedicado a la adquisición y distribución de cannabis para su venta a terceras personas.La pena, dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería, conllevaba además su expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada por el plazo de diez años, una vez hubiese cumplido dos tercios de la condena. También le había sido impuesta una multa de 200.000 euros.La juez de instancia consideraba que E.D., representado por el abogado Nabil El Meknassi Barnosi, formaba parte junto a otros dos condenados de un "entramado delictivo" conformado entre septiembre y noviembre del año pasado y que contaba en Roquetas de Mar, uno de ellos utilizado para el acopio del cannabis.La sentencia añadía que el 22 de noviembre los condenados Z.Z. y T.M. fueron sorprendidos por la Policía Nacional en el Paseo Central de Roquetas de Mar con 17,870 kilos de cannabis dispuestas en cuatro bolsas, y aseguraba que iban a un domicilio en el que los esperaba E.D. para recoger la mercancía.Afirmaba también este fallo que E.D. saltó por el balcón de esta vivienda al de otra casa colindante para huir de la Policía, dónde fue "interceptado" con 2.000 euros.Sin embargo, la Audiencia Provincial revoca ahora parcialmente la sentencia y excluye expresamente a E.D. de este relato de hechos y afirma que "no consta acreditado que se pusiera de acuerdo con el resto de acusados" para realizar la compra-venta de cannabis.El nuevo fallo afirma que la condena se sustentaba en la "incredibilidad" del testimonio de E.D., al entender que carecía de lógica que otro de los acusados invitase a un desconocido a quedarse en su vivienda, cuando en la misma se realizaba un acopio de sustancias estupefacientes.Los magistrados añaden que la juez de instancia tampoco creyó que la existencia de la droga pudiese ser ignorada por el fuerte olor a marihuana que se percibía en toda la casa, y que pesó en su condena el que tratase de “eludir la actuación policial saltando desde la terraza de la vivienda hasta la colindante, donde permaneció agazapado”.Pero la Audiencia Provincial considera "insuficiente el juicio de inferencia que de los datos/indicios existentes, realiza la sentencia, dado que ninguno de ellos apunta a la participación del acusado en la adquisición y distribución de cannabis"."Realmente no parte la magistrada de verdaderos indicios, en su sentido jurídico, siendo más bien sospechas o conjeturas. Ninguno de ellos apunta a la participación de E.D. en un delito contra la salud publica", dice el fallo de la Audiencia."De hecho, la magistrada extrae de esas sospechas, la conclusión de que E.D. era conocedor de que en la vivienda en la que vivía, se almacenaban grandes cantidades de marihuana, lo que por sí mismo no significa nada, ni le hace autor del delito por el que ha sido condenado (…) Las conclusiones a las que llega la sentencia recurrida, no cuentan con apoyo probatorio suficiente", añade por último.