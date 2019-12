Se acerca a su fin la vista oral contra los acusados por el Mesón Gitano

Este viernes ha tenido lugar la tercera sesión de la vista oral contra los cinco acusados por la adjudicación a Facto de las obras del ‘Mesón Gitano’. Una jornada en la que han sido citados numerosos testigos, entre ellos el edil Manuel Guzmán, o el técnico que junto al investigado Juan de Dios Matarín coordinó el informe que dio la máxima puntuación al proyecto de Facto. Este último ha sostenido que ambos formaron parte de un equipo multidisciplinar de seis personas con el que el Ayuntamiento buscó técnicos de distintas formaciones y especialidades.

Todo ello porque “era un proyecto complejo”, no sólo de edificación, sino también de urbanización y jardinería, entre otros, que hacían “imposible que una sola persona abarcara”todas las facetas a las que había que hacer frente, por lo que ha considerado “razonable" que desde el Gobierno local se adoptase esta decisión. A pesar de ello, no ha sabido concretar quién designó a los integrantes del equipo, apuntando en todo caso que le fue notificada su elección a través de la empresa municipal ‘Almería Urban’.

El testigo, arquitecto de profesión, ha validado los conocimientos de los acusados y se ha referido a su vez a la negativa del otro arquitecto del equipo a firmar el informe. En este punto, ha subrayado que se acordó que hubiese un único informe colegiado sin “juicios de valores particulares”que pudieran generar “dudas a personas que no habían participado en su redacción”. “Los comentarios particulares no tenían sentido”, ha reiterado, añadiendo que dicho arquitecto insistió en incluirlos y que al manifestarle el resto que no sería así, “entendió que no podía firmar el informe”.

En cualquier caso, ha negado que dicho arquitecto quisiera cambiar el sentido del informe. También ha rechazado la “prevalencia”o“influencia”de los acusados y ha sostenido que el proyecto se ejecutó en su totalidad, si bien luego hubo que licitar otras obras porque los hallazgos arqueológicos hicieron preciso cambiar el original y se corría el riesgo de perder los fondos Feder. “La categoría del hallazgo no era previsible”, ha recalcado.