La Subdelegación premia la labor social de los colectivos para celebrar el Día de la Constitución

La Subdelegación del Gobierno ha querido reconocer hoy, en el acto que conmemora el 40 aniversario de la Constitución española, la “imprescindible” labor que han realizado las entidades sociales en la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables y el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la “profesionalidad y humanidad” mostrada en el ejercicio de su trabajo.

Igualmente, se ha entregado un galardón a los dos únicos representantes que viven de la llamada ‘Generación de los Constituyentes’, Francisco Soler, ex diputado de UCD (que ha excusado su presencia en el acto por motivos de salud) y Virtudes Castro, ex diputada del PSOE.

Ellos, junto a los ex diputados Juan Antonio Gómez Angulo, José Bernal y Bartolomé Zamora, y los senadores José Fernández Alemán, Jesús Durbán Remón, Manuel de Oña Iribarne y Joaquín Navarro Esteban (todos ya fallecidos), participaron en las primeras Cortes democráticas tras la dictadura franquista y, según ha señalado el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, en su discurso, “supieron construir los fundamentos de nuestra libertad y de nuestro progreso social”.

El premio es una escultura realizada por los alumnos de la Escuela de Mármol de Fines

Los galardonados han recibido una escultura de mármol diseñada en exclusiva para este acto por los alumnos de la Escuela de Mármol de Fines. La escultura simboliza el logotipo oficial creado para conmemorar los 40 años de Constitución y representa una “C” unida a la cifra 40.

El acto ha contado con la presencia del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, que ha señalado que el texto constitucional ha sido un “instrumento útil y eficaz” para asegurar la “convivencia democrática de los españoles, promover su desarrollo económico y social y dar estabilidad al sistema político”.

Sin embargo, ha dicho, tan importante como los efectos que en el pasado provocó la aprobación de la Carta Magna, es su proyección de futuro. “En estos días inciertos, en los que llegan al órgano de representación de la soberanía andaluza representantes de grupos de dudosa vocación democrática, podemos proclamar que, con el valioso instrumento de la Constitución de 1978, seguiremos construyendo una España plural, tolerante, europeísta e incluyente, obligada a respetar los derechos de todas y todos, a defender la igualdad de hombres y mujeres. Por eso es tan importante su defensa, por eso no podemos permitirnos ni un paso atrás”, ha destacado.

“La Constitución sigue tan viva como hace 40 años”

Por su parte, De la Fuente, ha aludido a la importancia que tiene un aniversario “que ha permitido constatar una realidad que aquel 6 de diciembre de 1978 no era más que un anhelo: la de vivir en un país libre, democrático, social, desarrollado, moderno, significativamente diferente al heredado tras cuarenta años de dictadura” y ha defendido el “vigor” que sigue teniendo la Carta Magna –“nuestra Constitución está tan viva como el primer día, como hace 40 años”, ha dicho-. En su intervención, De la Fuente ha repasado cómo era Almería en 1978 y cómo es ahora, los cambios que se han producido a lo largo de estos 40 años y los retos que, en la actualidad, esta provincia tiene por delante.

“En el año 78, esta provincia estaba entre las más pobres de España, con casi el 62% de su territorio considerado como zona deprimida o en proceso de depresión socioeconómica. No había Universidad, que tardó todavía en llegar 15 años más; por no haber, no había ni agua potable en buena parte de los barrios de muchos municipios de la provincia. Almería capital era una ciudad inconexa, que había sucumbido a los efectos de la especulación y había destruido su zona antigua. Hoy, los retos son otros: ahí están, por ejemplo, el desafío de la inmigración, el desarrollo de redes de transporte modernas, eficientes y sostenibles, la protección del medio ambiente, una adecuada gestión del agua; y, en otro ámbito, la protección de los derechos sociales, educativos y sanitarios en una sociedad en permanente transmutación”, ha destacado en su discurso.

Manuel de la Fuente ha hablado de los factores que generan desigualdad -la condición de migrante, la pobreza extrema, la ancianidad, la enfermedad, la discapacidad física, sensorial, mental o intelectual, la orientación sexual en algunos casos- y ha alabado el trabajo de los diferentes colectivos reconocidos hoy por su “firme voluntad de erradicación” de la misma. “Todas las entidades, asociaciones y ongs reconocidas hoy, han trabajado, y lo siguen haciendo, por erradicar las desigualdades y por el restablecimiento y desarrollo de los derechos básicos reconocidos en nuestra Constitución”, ha expuesto.

En el acto, también ha sido reconocido, a título personal, Javier Ayestarán, un histórico líder de la lucha sindical en Almería y cuya trayectoria siempre se ha significado por la defensa de los derechos de los almerienses. Ayestarán, que fue durante nueve años secretario general de CCOO en la provincia y que ahora es el responsable de la Federación de Jubilados y Pensionistas de la central sindical, ha hecho una velada alusión a los resultados electorales del pasado domingo en su discurso, señalando que “a quienes vivimos la Transición y somos conscientes de lo que costó lograr esta sociedad democrática, nos asusta lo que empieza a perfilarse en el horizonte”. Ayestarán ha agradecido el reconocimiento, en su nombre y también en el del resto de los premiados.

La celebración de este 40 aniversario de la Constitución española ha contado con la presencia de las autoridades civiles y militares más relevantes de la provincia, además de representantes de la judicatura, cuerpo diplomático y sociedad civil.