El acusado de asesinar a su hijo de ocho años para dañar a su mujer reconoce los hechos

El hombre procesado por el asesinato de su hijo de 8 años en el 2018 en Balerma, en El Ejido (Almería), ha reconocido hoy los hechos por los que lo acusa la Fiscalía durante la primera sesión de la vista oral con jurado popular celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia de Almería.

De esta forma, el interrogatorio del acusado I. M., única de las pruebas previstas para este miércoles, ha concluido tras el reconocimiento expreso del asesinato y el resto de delitos vinculados a la violencia de género expuestos en su escrito de calificación por el Ministerio Público, después de que defensa y acusación particular hayan llegado a un acuerdo para retirar otros dos delitos por los que lo acusaba esta última parte.

No obstante, antes de este momento, Fiscalía, acusación particular y defensa han realizado sus alegatos, ante la posibilidad de que, finalmente, el hombre no hubiese admitido su culpabilidad.

La letrada de I.M. ha expuesto antes de dicho momento que padece una patología psiquiátrica con alteraciones del pensamiento y trastorno psicológico paranoide de la personalidad, entre otros.

"Él no planeó hacerlo así. Ese día se levantó así y una vez más escuchó voces que le decían: Mátalo, mátalo. Es muy cruel pero es así, lo mató porque se lo decían las voces", ha llegado a exponer esta abogada.

La acusación particular ha expuesto que un día antes del asesinato, la madre del niño le había manifestado que quería dejar una relación de "malos tratos, machismo, sometimiento y desprecio", que hasta entonces había aceptado "sacrificándose por sus hijos", calificando de "acto de crueldad extrema" lo ocurrido.

La calificación del fiscal, consultada por Efe, recoge que el acusado estuvo casado con la madre del menor desde octubre de 2006 y que cuando ésta comenzó a trabajar en un invernadero, la "sometió progresivamente" a un "control cada vez mayor, obsesionado con que tenía un amante".

Sobre el asesinato, el fiscal sostiene que entre las 15:00 y las 15:15 horas del 20 de abril deL 2018, el procesado se encontraba con sus dos hijos menores en su hogar familiar de Balerma, sin nadie más porque su esposa y un hermano de ésta, que convivía con la familia, habían salido a dar un paseo.

Una vez bajaron, aprovechando que su hijo de 8 años "se hallaba solo, de espaldas, confiado al estar con su padre y sin posibilidad de huida, sorpresivamente sacó el cuchillo e intencionadamente" le hizo un corte con el mismo desde atrás en el cuello, sin que el menor pudiese repeler la agresión, provocando su muerte por una hemorragia aguda.

Llamó a su esposa y le dijo que había matado al niño y cuando ésta se dirigía a su domicilio la llamó su otro hijo y le contó lo sucedido y que su padre le había mostrado el cadáver de su hermano.

Al llegar a casa, el acusado le dijo con la intención de causarle un menoscabo psíquico que la culpa de la muerte de su hijo era suya por no querer irse a Rumanía con él y ahora que podía quedarse con su amante, que él iba a la cárcel, provocando todo ello a la mujer un menoscabo psíquico y síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático".

Por estos hechos, la Fiscalía acusa a I. M. por un delito de asesinato, por el que pide prisión permanente revisable y la privación de la patria potestad respecto al hermano de la víctima; por un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer solicita tres años de prisión y cinco de orden de alejamiento; por un delito de lesiones psíquicas en el ámbito de la violencia sobre la mujer reclama cinco años de cárcel y siete de orden de alejamiento, y por un delito de lesiones psíquicas en el ámbito de la violencia doméstica, solicita cinco años de cárcel y siete de orden de alejamiento.

Además, reclama que se indemnice con 170.000 euros a la madre del niño y con 90.000 al hermano de éste.