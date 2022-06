Los afectados de las casas de Plaza de Toros rechazan la última oferta de Almería XXI

La consejera delegada de la empresa municipal Almería XXI y su gerente han mantenido la anunciada reunión con la Plataforma de Afectados 26 viviendas protegidas en Avenida Vilches al objeto de abordar una vía de salida al conflicto surgido a raíz del encarecimiento de los precios acordados para estas casas de protección a construir en el barrio de Plaza de Toros. Los afectados han rechazado la última oferta lanzada por el Ayuntamiento, la de suspender la promoción durante un periodo de 6 meses a la espera de que las condiciones del mercado mejoren.

La Plataforma ha remitido a los medios de comunicación un extenso comunicado en el que expresan su "total decepción" ante esta propuesta, que incluye, además de la devolución del dinero entregado por los adjudicatarios y la suspensión de las cuotas, una nueva cláusula del contrato que permita establecer un nuevo precio variable según mercado cuando se reactive la promoción.

"Consideramos esta oferta incluso peor que las ya ofrecidas", afirman en el comunicado la Plataforma, que considera que es "dilatar este sufrimiento durante seis meses más para finalmente encontrarnos unos precios que incluso pueden ser más altos que la subida que ya nos han ofrecido, y modificando a su voluntad los contratos de compraventa firmados".

Trasladan en su escrito una serie de conclusiones de la reunión, muy críticas con la forma de gestionar la empresa municipal de la vivienda, empezando por el propio incremento de los costes de promoción, del 32,54%, y las pérdidas alegadas por Almería XXI en el caso de que la empresa asumiera el total de este encarecimiento. Los afectados vienen solicitando el desglose de precios, ya que hay materiales de construcción que están sufriendo la inflación, si bien entienden que otros, como el ladrillo, no.

"Al comienzo de la reunión nos indican que no tienen ningún problema en facilitarnos este desglose y que no nos lo han dado porque nadie lo ha pedido (afirmación que es falsa), para terminar la reunión diciendo que ese desglose solamente complicaría la negociación y que no nos lo van a facilitar. Se escudan -añaden- en que son los presupuestos de 5 constructoras almerienses con las que suelen trabajar (precios facilitados en privado puesto que la licitación pública se suspendió antes de la fecha de finalización), y que ese 32,54 % sale de la media de esas ofertas. Todos sabemos que las adjudicaciones no se realizan a la oferta media sino a la más baja no temeraria, por tanto, es un valor que ya parte de una hipótesis falsa. Además, ¿por qué deben fijar el precio las constructoras, quienes pueden tener otros intereses privados?", plantean.

Tampoco están de acuerdo con la justificación de la subida de precio por causas sobrevenidas y de fuerza mayor. "¿Cómo se explica que firmasen el contrato de dos pisos en marzo de 2022 y otro a finales de abril de 2022? ¿Es que no se conocía la situación en ese momento?". Exponen un caso concreto de un propietario que firmó a finales de abril que es, en su opinión, "especialmente escandaloso, puesto que una semana después de aceptar la vivienda, le estaban avisando de que tenía que aceptar la subida o renunciar al contrato".

Recuerdan que en 2021 ya hubo un fuerte incremento de los precios de los materiales, "por lo que hablar de situación sobrevenida es una excusa puesto que se podía haber previsto una cláusula en contrato que contemplase la variabilidad del mercado y no se hizo en su momento".

Los afectados se sienten engañados. "Almería XXI inventa un régimen de protección de las viviendas que impone obligaciones a los compradores, pero no limita su precio de venta. Publicitarlas como viviendas protegidas desvirtúa la realidad. Las viviendas se publicitan en la web de Almería XXI, en el anuncio del sorteo, etc. como protegidas, pero no es cierto tal y como la mayoría de la población entiende lo que es una vivienda protegida. Consideramos que se está engañando a la opinión pública y que se trata publicidad engañosa. No se ajustan al Decreto 91/2020".

El solar es de titularidad municipal, ¿por qué se valora como un coste adicional en las supuestas pérdidas de Almería XXI? . Es otra de las cuestiones que se plantea la Plataforma. "Almería XXI indica que esta promoción tendría unas pérdidas de 700.000 € (como se ha dicho, desconocemos el desglose de este dato). Sí nos indican que se ha valorado el solar en 450.000 €. Este hecho es muy inquietante porque Almería XXI es una empresa de capital íntegramente público que procede del Ayuntamiento, o sea que Almería XXI tiene que pagarle al Ayuntamiento, 450.000€ con dinero procedente del propio Ayuntamiento, por un solar que ya es propiedad del Ayuntamiento. Un artificio de ingeniería financiera, imposible de comprender y que desde la plataforma entendemos que no debería incluirse en la valoración que realiza Almería XXI para considerar sus pérdidas, y que quiere que paguemos los compradores"

¿Por qué se aceptan pérdidas en la promoción de Costacabana donde no hay ningún contrato firmado y no se pueden asumir para nuestra promoción?, es otro de los interrogantes abiertos y ante cual afirman que "somos la única promoción de las que tiene en marcha Almería XXI donde existen unos contratos de compraventa firmados, donde existen personas con nombres y apellidos que están sufriendo un perjuicio. ¿Por qué no se paralizan las promociones en las que no hay compradores y se centran los esfuerzos en resolver los problemas de las promociones donde sí existen personas afectadas?"

Los afectados tampoco entienden por qué "se habla en términos de pérdidas cuando lo que se está llevando a cabo es una promoción pública con una clara componente social". Recuerdan al respecto los propios Estatutos de Almería XXI, donde se establece el objeto social de la empresa creada para atender a las necesidades de los grupos de población de insuficiente capacidad económica "¿Acaso cuando se arregla una calle, se construye un parque o se hace una carretera hablamos de pérdidas? Son inversiones que producen un beneficio social, igual que esta promoción de viviendas".

Por último, la Plataforma expresa que la Empresa Municipal Almería XXI "reconoce su error al no haber licitado y adjudicado la promoción antes de la firma de los contratos, pero no asume las consecuencias y quiere repercutirlas en los compradores".

"En las reuniones individuales mantenidas inicialmente con el gerente de la empresa -explican- se reconoció que en el caso de haber tenido la promoción adjudicada, hubiesen tenido armas para que el sobrecoste lo asumiese la constructora, y no la empresa o los compradores", por lo que los afectados consideran que "deben asumir su error y no escurrir el bulto a los compradores, ni a las constructoras".