Pleno bronco por el agua acaba en otra 'Mesa de Diálogo'

Aligerando la primera sesión plenaria de la mañana, sin que los grupos de la oposición plantearan ruegos y preguntas, salvo el concejal no adscrito, la Corporación se metió de lleno en el Pleno monográfico para discutir el tan siempre sensible tema del agua y la subida de los recibos, en 2022, para la puesta en marcha de otros tres bastidores de la desaladora al objeto de aliviar la sobreexplotación de los pozos de Bernal. Los representantes políticos se enzarzaron en un Pleno de tono bronco para acabar fumando la pipa de la paz PP y Vox, junto a Pérez de la Blanca, con el acuerdo de crear otra mesa, al margen de la ya existente del agua y con el voto en contra del resto de la oposición: la Mesa del Diálogo.

Este es el resultado en definitiva de la sesión exigida por la oposición en bloque, a excepción de Pérez de la Blanca, quien reprobaba la celebración de este Pleno monográfico al considerarlo una “estrategia política con personalismos y afán de protagonismo por encima del interés general”. El debate quedaba así abierto, y ya de entrada con intervenciones, de unos y otros, dolosas y airadas que tienen de trasfondo la difícil decisión de subir o no el recibo del suministro del agua y el alcantarillado, que el Ayuntamiento lleva posponiendo desde que comenzara a funcionar la planta desaladora, allá por 2004.

Al margen de que la producción de agua desalada es más cara que la extraída de los pozos de Bernal, localizados en el Poniente, hay cuestiones emergentes. La primera es la situación de esta fuente natural y el peligro de agotamiento, de ahí que el equipo de gobierno defiende tener en activo cinco de los siete bastidores de la planta (actualmente suministra mediante dos), como recalcó de nuevo en el debate la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. Pero desaladora no toma agua del mar, como exponía el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, sino de una veintena de pozos y, por tanto, del acuífero del Bajo Andarax, donde los agricultores han notado un descenso y temen por la producción del tomate de Almería.

La afección que pueda tener en este acuífero es una de las cuestiones sobre la que ha venido también alertando la portavoz de Podemos, Carmen Mateos, quien exige, junto al resto de la oposición informes que, según Cobos, han sido solicitados a la Universidad pero a “su compañero de partido”, dijo la edil ante las suspicacias de Podemos. Entre medias, se mezcla la necesidad acuciante de poner en marcha ya un bastidor ante la sé de riego agrícola.

El último ingrediente de este caldo de cultivo es quién paga el coste del aumento de la producción del agua. Frente a la subida de los recibos a partir de enero de 2022, cuyo impacto político el equipo de gobierno parece estar dispuesto a asumir, la oposición entiende que existen alternativas como placas fotovoltaicas que reduzcan el gasto energético o subvenciones europeas, dos vías que la edil de Sostenibilidad asegura que ha abordado el equipo de gobierno.

Otra cuestión que agrava la problemática es que no toda la ciudad consume agua desalada. Solo llega a la mitad de los hogares, por lo que no la oposición no considera justo que los barrios situados desde la Rambla hacia el Poniente asuman también este incremento de tarifas.

La tensión del debate de las “medias verdades” y las “mentiras”, la importancia del agua y la complejidad de dar con una solución que satisfaga a todos desembocó en el “guante tendido” por Vox de retirar el punto del orden del día (la paralización de los cambios de ordenanza para la puesta en activo de más bastidores y la subida del agua), a cambio de una Mesa de Diálogo, donde se analice, con todos los afectados e informes en la mano, el camino a seguir. La retirada del punto y la creación de esta nueva Mesa ha sido aprobada por PP, Vox y Pérez de la Blanca con el voto en contra de PSOE, Cs y Podemos.