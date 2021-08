El alcalde de Almería: “Podemos disfrutar con prudencia, nos jugamos mucho”

Por segundo año consecutivo Almería tiene que renunciar a su Semana Grande, pero la situación no es la misma que la del pasado año, cuando entonces la vacuna estaba en proceso de investigación y parecía aún más claro que hoy que lo adecuado era suspender la Feria. Una decisión que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha visto obligado a repetir.

–Debe ser duro para un alcalde dar por suspendidas las fiestas grandes de su ciudad....

–Lo es. Pero al igual que hemos hecho desde el inicio, hemos buscado el asesoramiento en quienes más saben de esto. Todas las decisiones las hemos adoptado de la mano de las autoridades sanitarias, con los datos de contagios y siguiendo siempre las normas que, a nivel autonómico y también estatal, hay dictadas respecto a aforos, distancias de seguridad y pensando única y exclusivamente en que la salud y la vida de los almerienses es lo primero que hemos de preservar.

–Con un proceso de vacunación que ya ha alcanzado a más de la mitad de la población y con los adolescentes recibiendo dosis, ¿qué les diría a los que piensan que la Feria era posible?

-Siempre va a haber gente que piense diferente, pero, insisto, la decisión no ha sido adoptada sin pensar. Al contrario, se ha meditado y se ha adoptado la mejor decisión con los datos que disponen las autoridades sanitarias y preservando la salud y la vida de las personas.

–Desde Vox, se le ha acusado de falta de previsión, de haber tenido tiempo suficiente para planificar una Feria segura y completa...

-Precisamente, fruto de esa planificación habrá conciertos, actos religiosos, cacharricos en el ferial. Habrá todo lo que puede haber sin aglomeraciones. Se ha suspendido todo lo incontrolable, lo que ya hemos visto que no ha funcionado en otras ciudades en las que se han disparado los contagios, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI por organizar actividades en las que las grandes aglomeraciones sin distancia de seguridad han provocado más contagios.

–¿En algún momento ha llegado a plantearse, como en Málaga, posponer la Feria a otra fecha?

–Hasta donde yo sé, Málaga no celebrará su Feria ni ahora ni en septiembre. De todas formas, en el caso de Almería no tiene mucho sentido celebrarla en otra fecha porque la nuestra es una fiesta en honor de la Virgen del Mar y la festividad se conmemora en agosto.–¿Teme el alcalde un impacto político negativo por la supresión de la Feria por segundo año consecutivo, en especial entre sectores afectados como la hostelería?

–La hostelería, sin ambigús ni casetas tradicionales, va a seguir funcionando como lo está haciendo. Los hosteleros han sido los primeros en entender esta medida, y hay que elogiarlo, como han sido los más interesados e implicados desde el inicio en cumplir con todas las normas sanitarias. El Ayuntamiento les ha facilitado todo lo posible para ampliar terrazas y poder mantener distancias de modo que puedan seguir ofreciendo su servicio de forma segura y, sobre todo, continuada.

–Los feriantes han podido salvar las atracciones en el recinto ferial siguiendo la misma fórmula de Sevilla de parque de atracciones. ¿Quién no llora no mama?

–El diálogo del concejal de Cultura y de los profesionales que trabajan en el Ayuntamiento con los feriantes ha sido continuo. Y, entre todos, hemos buscado la fórmula más segura para que todos los sectores puedan trabajar. Es difícil buscar un equilibrio entre salud y economía. Pero no aquí, ni con este sector, sino en cualquier lugar y con todos los sectores implicados.

–También se mantienen los conciertos. ¿Cuáles serán las medidas de seguridad tanto en la zona de atracciones como en las citas musicales?

–El recinto ferial, como no van a instalarse casetas, tiene espacio más que suficiente para que los cacharricos estén bien distanciados. El Ayuntamiento, además, va a hacer el mayor esfuerzo posible para que haya mucha vigilancia y se cumplan a rajatabla todas las normas vigentes. Los conciertos se mantienen con las mismas medidas de seguridad, aforos controlados y distancia con las que se están celebrando desde que las autoridades sanitarias así lo establecieron.

–Si hay atracciones y conciertos, habrá quien piense ¿por qué no casetas e, incluso, Feria del Mediodía?

-Como le he dicho anteriormente, todo lo que supone una aglomeración de personas de control complicado no se va a realizar. Y no se va a hacer por precaución, siguiendo las indicaciones de los responsables sanitarios, y, le insisto, los propios hosteleros, que son los más afectados, lo han entendido.

–¿Teme que se produzcan botellones durante estos días?

–Apelamos a la responsabilidad de los almerienses para evitar esos botellones, en Feria y también cuando no es Feria. La Policía Local, y también otros Cuerpos de Seguridad, estarán vigilantes, como lo están siempre, y le puedo decir que este año no está habiendo grandes problemas. No como se han visto en otras ciudades, al menos hasta la fecha. Sí se han levantado sanciones personales por hacer botellón en vías públicas. Más de un centenar entre julio y lo que llevamos de agosto y seguiremos siendo inflexibles para salvaguardar la salud.

–¿Qué recomendaciones, o mensaje, envía a almerienses y visitantes para que disfruten de estas atípicas fiestas?

–Que disfrutemos con prudencia. Nos esperan unos días que, tengo la esperanza, sean días felices, pero, sobre todo, que sean días marcados por la responsabilidad. Creo que a nadie se le escapa lo que nos jugamos en la situación actual y el Ayuntamiento, y todas las personas que lo integran, todos los profesionales, velan para que estos días sean días seguros y no podemos más que apelar al sentido común de los almerienses para que nos ayuden a ser ejemplo de que se pueden realizar este tipo de actividades sin poner en riesgo la salud de nadie. Esto, sin duda, ha sido lo más importante a lo largo del último año y medio y tiene que seguir siéndolo en el futuro. En cualquier caso, felices días a todos, que la alegría sea la nota predominante y que nos cuidemos mucho, que es lo más importante.