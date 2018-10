El alcalde de Almería rechaza la implantación de un centro de internamiento

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), rechazó en la jornada de ayer la posibilidad de habilitar un centro de internamiento de extranjeros (CIE) en la capital "y mucho menos" en el barrio de El Puche, donde desde hace cinco años se encuentra construido un centro de integración social (CIS), dependiente del centro penitenciario de El Acebuche y que sigue a la espera de dotación de fondos para su puesta en marcha.

"Entiendo que construir un CIE en El Puche no debe ser una prioridad, porque creo que no es lo que necesita la ciudad de Almería y mucho menos lo que necesita el barrio de El Puche en particular", ha manifestado el primer edil a preguntas de los periodistas.

Así, se ha mostrado "convencido" de que, si esta infraestructura es necesaria "dentro de la organización del propio Ministerio del Interior", el Gobierno "encontrará otro sitio más oportuno que el centro de El Puche", donde se construyó un edificio "con otro fin, dicho sea de paso".

Con esto, el alcalde ha considerado que el Ejecutivo tiene "mucha tarea pendiente" con Almería a la hora de ejecutar y poner en marcha "infraestructuras de las que se viene hablando desde hace mucho tiempo".

Según el sindicato CSIF, la Dirección General de Policía han visitado las instalaciones "tomando fotos y recabando información con el fin de cambiar el uso de este edificio destinado a internos clasificados en tercer grado en la provincia". Para el sindicato está es una "decisión arbitraria e irresponsable" del Ministerio.