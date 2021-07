El alcalde de Almería se hace tiktoker para seducir al público más joven

Linkendin, Twitter, Facebook, Instagram y ahora TikTok, la red social de éxito que le faltaba al alcalde de Almería por explorar y, por qué no, también por explotar para llegar a ese público más joven que la aplicación china ha conquistado, convirtiéndose en esta pandemia en un auténtico fenómeno de masas que los políticos no han obviado por su atractivo potencial. Ramón Fernández-Pacheco se suma a esta tendencia de los vídeos verticales, de veloces mensajes, abriendo una cuenta en la que ya ha subido tres contenidos con los que arranca esta versión de regidor tiktokers.

En el primero con el que se estrenaba en los 35 segundos permitidos de grabación, Fernández-Pacheco emplea el recurso del vestuario para, desde su despacho, ofrecer una imagen divertida de las funciones públicas. Camisa, luego chaqueta y corbata, más carpeta con papeleo administrativo, para completar el look juvenil con una mochila al hombro.

Es un vídeo sin contenido ideológico alguno, pero que ofrece una perspectiva más fresca de la política a una mayoría de usuarios pertenecientes a la Generación Z y a ese perfil de entre 13 y 24 años edad, que se pirra por esta red social, que no solo consiste en vídeos virales, bailes de moda y memes. Durante los meses de confinamiento, TikTok ha tomado un nuevo rumbo, madurando hacia un espacio al que muchos jóvenes acuden en busca de información.

Los dos siguientes vídeos del alcalde de Almería están relacionados con la campaña de Disney para fomentar en la capital el reciclaje de residuos, un asunto, el de la conservación del planeta, que los barómetros apuntan como una de las mayores preocupaciones entre la población joven, mientras que el tercero ofrece la vertiente más turística de Almería en una secuencia rápida de imágenes de la ciudad.

Sigue la estela Fernández-Pacheco de otros políticos. Trump no dudó en usar TikTok en las elecciones de 2016, aunque en España se politizó durante la pandemia. El reto del #tagdelcayetano sumó más de un millón de visualizaciones y fue usado como expresión del rechazo de jóvenes de clase alta a la gestión de Pedro Sánchez. El partido de Santiago Abascal fue la avanzadilla y es el más seguido en TikTok en el ámbito nacional. Pero no hay que olvidar que la aplicación promociona entre sus usuarios contenido seleccionado no solo por sus intereses, sino también por su ubicación. En esta audiencia local, irrumpe el PP de Almería, con un alcalde dispuesto a seducir a los votantes del futuro.