El alcalde asegura haberse enterado de que Cs iba a votar en contra del prespuesto 20 minutos antes del Pleno

Al finalizar la sesión plenaria, el alcalde de Almería ha accedido a realizar declaraciones sobre el cambio de postura de Ciudadanos. Si bien incidiendo que le corresponde a Miguel Cazorla dar las oportunas explicaciones de “ese alabar los presupuestos y luego votar en contra”, Ramón Fernández-Pacheco relató las múltiples reuniones, correos electrónicos y cambios de impresiones que desde octubre, cuando se abriera la negociación con la formación naranja, ha mantenido el equipo de gobierno. Hasta incluso, según dijo, la tarde del martes, cuando a las ocho y media llegaba un último correo de Cs. Pese al contenido de esta comunicación, el cual no ha trascendido, y que este año no ha habido escenificación del acuerdo presupuestario, ni rueda de prensa previa al Pleno por parte de la formación naranja, el alcalde asegura que confiaba en el voto favorable. “No me he enterado de que iban a votar en contra hasta las ocho y diez de la mañana”, veinte minutos antes de que diera comienzo la sesión plenaria. Fernández-Pacheco asegura, no obstante, que “no es culpa de Cazorla ni de Rafael Burgos” a los que le reconoce ciertos esfuerzos de negociación.

“Estoy convencido –continuó– de que el señor Cazorla y su compañero no se sienten cómodos con lo que han hecho, pues han mostrado hasta ayer su voluntad para aprobar los presupuestos haciendo matizaciones. Y a buen entendedor, pocas palabras”. A las que el alcalde añadió más adelante su “preocupación” porque la propuesta de Ciudadanos para Almería pueda estar tutelada por Sevilla o Madrid, sin conocer la realidad de la ciudad y sus necesidades”.

Asegurando que siempre ha sido su intención pactar el presupuesto con Cs, y no solo disponer del voto favorable de la exconcejal de la formación naranja, Fernández-Pacheco ha mostrado su satisfacción por tener las cuentas aprobadas en “tiempo y forma”, con unas cifras “objetivamente buenas: bajan los impuestos, hay inversiones en todos los barrios, con especial atención al mantenimiento de calles y parques, siguen ayudando a los que lo necesitan y garantizan más oportunidades para más almerienses”.