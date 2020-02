La “comprensión” con Ábalos por las “largas del tren” se agota en marzo

El alcalde de Almería se ha sentado a la Mesa del Ferrocarril sin siquiera un aperitivo en materia ferroviaria que ofrecer a sus miembros. Tan solo, como novedad, la solicitud por escrito de una reunión con el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de la que Ramón Fernández-Pacheco espera obtener información detallada del estado de cada uno de los proyectos para la llegada de la Alta Velocidad a Almería y su integración en la trama urbana. Concede el regidor de plazo hasta finales de marzo o dará por agotada la actitud “comprensiva” que asegura está conservando en el Ayuntamiento de Almería.

En el despacho de Alcaldía, se ha producido este nuevo encuentro entre la Mesa del Ferrocarril y el alcalde con el objetivo inicial de realizar un repaso pormenorizado de los vitales proyectos para las infraestructuras y el futuro capitalino. Pero, a tenor de las declaraciones realizadas al término de la reunión, los miembros poco habrán podido profundizar sobre las actuaciones, como el soterramiento del paso a nivel de El Puche y el tramo Puche-Río Andarax, ya que su continuidad se encuentran a expensas de sendos modificados de los cuales, según el alcalde, la Sociedad Almería Alta Velocidad desconoce contenidos y plazos.

“No paran de darnos largas”, es una de las frases con las que se ha despachado Fernández-Pacheco ante los micrófonos, recordando, de paso, las peticiones de información que desde el Ayuntamiento se están remitiendo al departamento ministerial desde diciembre. La última, la mencionada carta dirigida a Ábalos la semana pasada, que aún no ha tenido respuesta en forma de convocatoria.

“Llevamos desde diciembre reclamando una reunión. Vamos a ser extremadamente comprensivos y respetuosos” dada la importancia que para la ciudad y la provincia tiene la Alta Velocidad y la integración del ferrocarril soterrado a su paso por la ciudad, tal y como ha querido valorar el regidor. Estos proyectos, en el que Fernández-Pacheco incluye la segunda fase del soterramiento, con la construcción de la nueva estación del AVE y con cambios esenciales de movilidad –se contempla, entre otras cuestiones, la desaparición de los puentes de la avenida del Mediterráneo y Los Molinos, y del túnel de La Goleta–, “tienen que estar al margen de la política y, si se me permite, no ser manoseados por los políticos”. No obstante, esta actitud “comprensiva” puesta de manifiesto por el alcalde tiene fecha de caducidad: “finales de marzo”.

“La prudencia del alcalde no la tiene que tener la sociedad civil”, ha advertido el presidente de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, evidenciando la “preocupación” por los “retrasos” que están experimentando los proyectos del tren. Incluso, el informe de diagnóstico previo sobre la integración del AVE en Almería en el que quiso incidir Tejera acerca de los nueve meses cumplidos para su ‘parto’.