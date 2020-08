Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería, tomó la decisión de suspender la Feria de Almería y la gran mayoría de actos programados para el verano. No le quedaba otro remedio. Ha hecho lo mismo que el resto de municipios de todo el territorio.

El alcalde quiere agradecer a los agentes de la localidad el trabajo que están realizando: "Nosotros seguimos con nuestro dispositivo anticovid por parte de la Policía Local. Están realizando un esfuerzo muy importante. Ahora con el añadido que supone la vigilancia de los positivos y la obligación de mantener la cuarentena. Estamos pidiendo un esfuerzo extraordinario a la Policía Local. Lo están haciendo a costa de su tiempo libre y todo por velar por la salud de esta ciudad".

Pacheco entiende que los ciudadanos están tomando conciencia de la situación tras haber sido una de las provincias con más casos durante el verano: "Cada vez hay menos sanciones, pero eso no puede ser una llamada a la calma. Durante los últimos días sanciones por el incumpliendo por el uso de la mascarilla, algunos locales se han sancionado por incumplir el horario de cierre o la distancia entre mesas".Además, entiende que los pocos actos programados en la Feria no deben servir para olvidar todo lo ocurrido:

"Lo he repetido durante los últimos días, Almería no tiene Feria por un motivo importante, y ese motivo es más importante que cualquier otra causa, por eso no podemos permitir que la Feria sea una excusa para incumplir la normativa y cometer errores del pasado. Confiemos en que el sentir general sea común y que Almería vuelva a la calle".