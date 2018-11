El alcalde asegura que peatonalizar la zona de la movida no abrirá más bares

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quiere sentarse personalmente con los representantes de los vecinos que se están manifestando en contra de la peatonalización de la zona de la movida (las Cuatro Calles y su entorno)Proyecto y quejas, con la intención de apaciguar los recelos y las inquietudes que los residentes de las vías afectadas puedan tener sobre las obras que encara el Ayuntamiento de Almería. De antemano a esta entrevista, el regidor capitalino asegura que la peatonalización no va a suponer una puerta abierta a la proliferación de bares y terrazas.

Ramón Fernández-Pacheco "El proyecto es positivo y, en cualquier caso, queremos que salga adelante con el consenso de los vecinos"

Es este el principal temor entre los vecinos, representados por la Asociación Alborán, que han iniciado una campaña de recogida de firmas a pie de calle en contra del proyecto al entender, entre otras cuestiones, que el cierre al tráfico de nueve vías puede conllevar a la apertura de nuevos bares con terraza y a la ampliación de las ya existentes. El alcalde ha sido claro en este sentido, recordando que el conjunto de calles afectadas forman parte de la denominada zona saturada, en la que, por normativa, no se concede ninguna licencia nueva para la apertura de negocios de hostelería como locales de copas. “Si es esto lo que les preocupa, en la zona saturada, sea peatonal o no sea peatonal, no se pueden abrir más bares ni terrazas”, ha manifestado el regidor, quien tiene intención de mantener un encuentro con los vecinos “en los próximos días, en cuanto tengamos oportunidad” porque, como ha querido valorar, el proyecto sobre el que trabaja el área de Fomento “es bueno y positivo para el centro histórico y la ciudad”.

En cualquier caso, el alcalde ha trasladado el compromiso municipal de sacar adelante estas obras, que se encuentran ya en fase de licitación para su adjudicación, “siempre consenso”, razón por la que es su intención desgranar los detalles de esta intervención al objeto de aclarar dudas y buscar soluciones en el caso de que los vecinos no encuentren en los planes previstos respuestas a sus peros.Entre estos reparos, los vecinos contrarios a la peatonalización inciden en la edad media poblacional, elevada en el ámbito de actuación, y a los problemas de aparcamiento que adelantan al cierre de tráfico. “En las calles que vamos a peatonalizar tampoco se permite en la actualidad el aparcamiento”, rebate el alcalde.