"El alcalde racista genera odio", asegura el líder de los imanes

El presidente del Centro de Imanes de Almería, Abdallah Mhanna, acusó ayer al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, de generar una "ola de odio" y "racismo", tras el anuncio del regidor de la clausura de la mezquita. Mhanna dijo que "el caso del imán expulsado es un caso especial de un imán con un problema de papeles y en ningún momento había justificación de que tuviese algunas acciones terroristas, no estaba culpado por la justicia".

Sin embargo, sostiene que el regidor "sigue mandando su odio, racismo y su forma de atacar a la comunidad musulmana" y añadió que ésta no puede "permitirle seguir en esa ola de odio que está haciendo". "Son unas acciones racistas por parte del alcalde de El Ejido y de su equipo del Ayuntamiento. Llevan dos años buscando excusas para cerrar todas las mezquitas de la zona de El Ejido, en Santa María, en San Agustín, en El Ejido, y en Las Norias", insiste.

Mhana asegura que quiere hacer llegar esta "alarma" al subdelegado del Gobierno en Almería, a la Junta de Andalucía y al propio Gobierno para "buscar una manera de parar estas acciones racistas que no fomentan nada más que el odio entre los ciudadanos almerienses y están en contra de la Constitución Española y de la libertad religiosa". Según Mhanna, hace dos años el Defensor del Pueblo Andaluz ya advirtió de que era preciso cambiar las leyes urbanísticas municipales, "cuando el mismo alcalde de El Ejido quiso tratar de una forma racista a una iglesia evangélica".

"Vamos a buscar tranquilamente todas las vías jurídicas para denunciar a este alcalde racista, luego si no hay una manera, buscaremos otra manera de defender a nuestra comunidad musulmana", indicó.

Mhanna también apuntó que el hombre ejercía como imán temporal en el oratorio de la localidad de San Agustín, así como que anteriormente había pasado entre siete u ocho meses en la mezquita de La Mojonera, insistiendo en cualquier caso en que no se trata de un imán reconocido por el organismo que preside. Según su versión, se encontraba en San Agustín de forma provisional y voluntaria porque dicho oratorio no contaba con un imán, y el motivo de la expulsión del país es su situación irregular, pero no por sus mensajes, ya que aunque a los fieles no les "gustaba su discurso", no se ha probado que lanzase mensajes radicales. En cualquier caso, incide en que no había pasado la entrevista y filtros del Centro de Imanes de Almería.