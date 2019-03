El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha anunciado este lunes la apertura de un canal de Whatsapp, cuyo número ha ofrecido a la ciudadanía, para establecer un sistema de comunicación "ágil y rápido" con el que, desde la "cercanía", poder atender las demandas, sugerencias e ideas que los vecinos de la capital le trasladen.

"Me encantaría poder hablar y tomarme un café con todos los almerienses, pero afortunadamente somos casi 200.000 y no me da el día para tanto por muchas horas que le echo al reloj", ha manifestado Fernández-Pacheco ante los medios a la hora de explicar esta nueva vía comunicativa denominada 'Ramón Responde'. "El número está ahí y lo puede usar quien quiera. No tiene nada más que escribir y yo cuando pueda le contestaré", ha añadido.

El primer edil, quien se ha considerado "muy activo en las redes sociales", ha manifestado que este es un

Ramón Fernández-Pacheco "Es un medio maravilloso para tener contacto directo con la gente"

", ya que "antiguamente si alguien quería tener una reunión con el alcalde o quería hacerle llegar algo tenía que venir, pedir una reunión o solicitar una instancia a ver si la agenda lo permitía", con lo que "resultaba bastante complicado" recibir ideas.

En este sentido, ha apuntado que ha sido "mucha gente" la que le ha planteado la posibilidad de abrir esta vía, por la que va a "contestar" a los ciudadanos y va a tratar de estar "más al corriente de lo que pasa en nuestra ciudad" a través de los propios vecinos. "No existe ningún tipo de cortapisas", ha asegurado.

El alcalde ha compartido su nuevo número de Whatsapp, el 685554868, a través de sus propias redes sociales, en las que ha pedido a los seguidores que le remitan sus sugerencias, ideas e inquietudes e impresiones sobre Almería. "Podéis mandarme lo que queráis y de esta manera estaremos más cerca y en contacto", ha dicho.