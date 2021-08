La provincia de Almería deja de estar en riesgo extremo por Covid

Tiempos mejoren. A ver lo que duran. La provincia de Almería acaba de bajar de la tasa de incidencia de los 250 contagios por cada 100.000 habitantes, algo que no sucedía desde hace mes y medio. Eso significa que la provincia ya no se encuentra dentro del denominado 'riesgo extremo' por contagios y plantea un horizonte, a corto plazo, no tan negativo como el que se ha registrado durante los últimos meses. Además, durante este último fin de semana, apenas se han registrado 222 positivos.

Las vacunas. Ahí está el secreto. A pesar de que los casos de esta quinta ola han sido prolíficos, estos no han ido de la mano de la mortalidad. Y suerte, porque en este último arreón del virus los casos se han vuelto a colar hasta en las residencias. Pero la mayor resistencia de los sistemas inmunitarios frente a los ataques del virus han hecho que no hubiera un equilibrio existente entre decesos y positivos.

Aun así, la pandemia sigue ahí. Es cierto que Almería tiene ya a un 70% de su población vacunada. En principio, ya se habría alcanzado la inmunidad de grupo. Pero esto es solo en principio, porque después nos dijeron que esta inmunidad se lograría con el 80% de las personas vacunadas y ahora con el 90%. En realidad, esto forma parte de la improvisación a la que la población ha estado sometida en diversos aspectos. Pero bueno, al menos, la tranquilidad de que la ciencia ayuda con sus vacunas sigue estando intacta (incluso con sus defectos inciales).

El caso es que en la provincia de Almería, la tasa de incidencia ya se sitúa en 221,6 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 15 días. El objetivo no es otro que el de alcanzar la nueva normalidad. Y eso se conseguiría con menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 15 días.

Pero antes de ello habrá que pasar por riesgo bajo (entre 25 y 50) riesgo medio (entre 50 y 150) y superar el riesgo alto en el que la provincia está en la actualidad (de 150 a 250).

Almería capital, ¿y la feria?

También ha superado este riesgo extremo Almería capital, que tiene una casa de incidencia de 243,4 casos por cada 100 habitantes. Aunque este tema es delicado. La Feria de Almería nos ha demostrado que los almerienses la han cogido con ganas y las aglomeraciones en el Recinto Ferial han existido, así como en muchas de las atracciones. ASí que queda por ver si el número de contagios aumentará durante los próximos días. En un par de semanas se conocerá el resultado.

Datos provinciales

El número de casos totales de contagiados por coronavirus que ha registrado la provincia de Almería es de 67.808.

Sin embargo, el número de contagiados sigue siendo alto. En la actualidad la provincia tiene más de 5.000 casos activos (personas que padecen la enfermedad).

La cifra positiva es que un total de 61.879 almerienses han superado la enfermedad. Esto supone que durante el fin de semana se ha dado de alta a 884 almerienses.

Los municipios con mayores tasas de incidencia de la provincia son: Abla (560,9), Ohanes (716,8), Pacules (483,1), Turillas (1.612,9), Armuña de Almanzora (1.000,0) y Urrácal (1.142,9),