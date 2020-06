Almería culmina la desescalada, ¿qué está permitido desde el domingo?

Desde el próximo lunes, y tras más de tres mese de confinamiento, restricciones y fases, por fin llega la tan esperada ‘nueva normalidad’.

Con el fin de la sexta prórroga del estado de alarma impuesto por el Gobierno, las normas se suavizan y todos volveremos a una vida relativamente parecida a aquella que teníamos antes del 14 de marzo, aunque sin perder de vista que el virus sigue entre nosotros y, hasta que lo expertos no encuentren una vacuna, nada volverá a ser como antes.

En Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó el real decreto ley que sienta las bases que regirán en esta nueva normalidad: uso obligatorio de mascarillas, realización de pruebas ‘tan pronto como sea posible’ en el caso de tener síntomas y el mantenimiento de 1,5 metros de distancia entre personas como medida de seguridad son algunas de ellas.

Pero la ‘nueva normalidad’ trae consigo muchas más. Pero nada será lo que esperábamos de este año. En Almería, las fiestas se han suspendido de una punta a otra. No habrá Feria en la capital, tampoco procesiones y los grandes festivales como el Dreambeach y los grandes eventos culturales programados también se han aplazado.

Además, existe el miedo a viajar y tampoco se puede ir, hasta el momento, fuera de la Unión Europea. Tampoco será igual el futuro para aquellas personas que han pedido su trabajo debido a la crisis sanitario o aquellos que puedan perderlo debido a las pérdidas de sus empresas.

Para evitar rebrotes, tras el estado de alarma, el Gobierno andaluz mantendrá en fase dos los primeros días. Tendrá las competencias y está dispuesto a confinar municipios o provincias enteras si fuese necesario.

El mayor riesgo se centra allá donde lleguen más turistas. Sanidad será la Consejería responsable del control de la evolución de la pandemia y la que tendrá que dar la voz de alarma en caso de detectar un rebrote. El Gobierno andaluz advierte de que no dudará en cerrar edificios, confinar ciudades e incluso provincias si fuese necesario.

¿Cómo será el futuro próximo?

Con el objetivo de evitar futuros rebrotes, el Gobierno de Sánchez mantiene la obligatoriedad de llevar mascarilla para todos los ciudadanos mayores de 6 años en la vía pública, lugares cerrados y espacios al aire libre en los que no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros entre personas (durante el estado de alarma eran dos metros), así como en los transportes públicos. El incumplimiento de esta norma, de cuya vigilancia se encargarán las comunidades autónomas, será sancionado con multas de hasta 100 euros. En los centros de trabajo, el Gobierno pide que se siga potenciando el teletrabajo por parte de las empresas, y, en el caso de no ser posible, se establezcan turnos entre los trabajadores de manera que se eviten aglomeraciones.

¿Podremos circular libremente?

Con el fin de la última prórroga del estado de alarma, acaba también la prohibición de la libre circulación de personas. De esta forma, a partir del 21 de junio, tendremos total libertad para viajar entre provincias y comunidades autónomas independientemente de la fase en la que se encuentren. Y, si todo va bien, a partir del próximo 1 de julio, podremos también realizar viajes internacionales.

¿Y las residencias de mayores?

Uno de los grandes dramas de esta crisis sanitaria ha sido el fallecimiento de cientos de ancianos en centros de mayores. Con el objetivo de evitar la propagación del virus en esta población tan vulnerable, “las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores, y sus contactos”, según explica el real decreto.

Vigilancia epidemiológica

El real decreto recoge, por otro lado, que la COVID-19 es una enfermedad de “declaración obligatoria urgente”. Esto implica que las comunidades autónomas “tendrán que hacer test diagnósticos a todos los casos sospechosos de coronavirus y reportarlos de manera inmediata al Gobierno central siempre que se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública para evitar futuros rebrotes”. Además, deberán seguir reportando al Gobierno diariamente los datos epidemiológicos de su comunidad.

¿Cómo se gestionará el deporte?

Aunque todo hace pensar que los estadios de fútbol no podrán contar con aficionados al menos hasta la próxima temporada según afirmó el ministro de Sanidad, el real decreto autoriza al Consejo Superior de Deportes (CSD) como el responsable de establecer las pautas de prevención en las ligas profesionales de fútbol y de baloncesto, “previa consulta con los organizadores, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad”. “A mi juicio, hay que garantizar la equidad de la competición. Por tanto, no puede ser que en unos sitios se haga de una forma y en otros no”, afirmó.

¿Qué pasa con el transporte público?

Tanto en transporte público como privado, el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio para todos los ciudadanos (tanto en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril). Además, el Gobierno establece la obligación de que los operadores de transporte tanto terrestre como aéreo, “conserven la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y su puesta a disposición cuando se requiera por las autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos en caso de que fuera necesario”.

Bares y restaurantes

los bares y restaurantes andaluces podrán ocupar al 100% sus terrazas, siempre que se cumplan las medidas de distancia social y las reuniones no superen las 25 personas. En los interiores de los establecimientos la ocupación sube del 66% al 75% a partir del domingo.En los hoteles y apartamentos turísiticos podrán ocuparse las zonas comunes, como salas de reuniones y comedores hasta el 50%. En otras comunidades este porcentaje sube al 75%, pero Moreno ha insistido en la apuesta por la “prudencia” de su Gobierno.

Funerales y actividades al aire libre

Los funerales podrán concentrar a 60 personas si son al aire libre y 30 en espacios cerrados, mientras que a los cortejos fúnebres podrán asistir 75 personas. Durante el estado de alarma, tanto las personas con fallecidos por la Covid-19 como el resto de personas que han perdido seres queridos apenas han podido despedirse de ellos. En cines, teatros y auditorios se aumenta la capacidad de aforo al 65%, mientras que los conciertos al aire libre tendrán una capacidad máxima de 1.500 personas, aunque todos sentados.