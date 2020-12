Un almeriense, entre los 50 especialistas y médicos más valorados de 2020 en España

Top Doctors®, plataforma online para encontrar y contactar con los mejores especialistas médicos de la sanidad privada, ha dado a conocer el listado de los 50 mejores doctores y especialistas españoles de la medicina privada en la VII Edición de los Top Doctors® Awards, uno de los cuales pertenece a Almería, el podólogo Fernando Martínez Merino.

Fernando Martínez Merino es un reputado podólogo en Almería y Berja con casi dos décadas de experiencia profesional y una extensa formación en distintos campos de la especialidad, en centros de España y de Estados Unidos, como el New York College of Podiatric Medicine y el East Valley Foot and Ankle Specialist. En concreto, es experto en cirugía de juanete, cirugía podológica, intervencionismo ecoguiado, dedo en garra, pie plano, análisis de la pisada, infiltraciones ecoguiadas, podología deportiva, fascitis plantar, uña encarnada y cirugía del pie, entre otros problemas podológicos.A lo largo de su trayectoria ha combinado su labor asistencial con la docencia, siendo profesor colaborador del Máster Universitario en Podología Clínica y Cirugía podológica avanzada en la Universidad Europea de Madrid, profesor colaborador del Máster propio en cirugía podológica de la Universidad de Sevilla y docente en la Asociación Española de Cirugía Podológica, en los cursos anuales. Es fundador de la Academia Española de Cirugía Podológica donde ejerce como profesor, monitor y responsable de formación de Técnicas Quirúrgicas Básicas.

También desarrolla una importante tarea divulgativa, siendo ponente nacional e internacional de Podología y autor y co-autor de varias publicaciones científicas y libros de la materia. Asimismo, es galardanado con el Certificado Acreditativo en Formación Integral en Patología y Cirugía de Pie y Tobillo (BOARD). En la actualidad ejerce en Indalpodólogos clínicas y en Policlínicas HLA Almeria, donde es el Director de los servicios Podológicos en las Policlínicas del Poniente, Parador, Levante y Almería.