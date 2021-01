Más de 600 almerienses han acudido en apenas una semana a donar sangre y plasma a la sede del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería ante el llamamiento urgente desde la Junta para poder hacer frente a la actividad asistencial. El director del centro almeriense, Aref Laarej, ha mostrado su agradecimiento a la solidaridad de los almerienses que en esta última semana han acudido a esta llamada. “Vamos remontando y necesitamos seguir en esta línea porque aun no es suficiente”.

“A lo largo del pasado año 2020 y con motivo de la pandemia no se han podido realizar grandes colectas como la que hacemos en el Rafael Florido, o la de Navidad, y eso se ha notado”, ha apuntado el director de centro quien ha señalado que las colectas programadas en los distintos municipios para este mes de enero continúan aunque los municipios estén perimetralmente cerrados. “Las personas que quieran ir a donar pueden hacerlo y el motivo está justificado”. Según los datos de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias a lo largo del pasado año se registraron en Almería 18.614 donaciones de sangre y 2.410 nuevos donantes (un 12,9% del total de donaciones de sangre).

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Donaciones de plasma hiperinmune

Hasta el 31 de diciembre de 2020, 1.596 personas han donado plasma hiperinmune para combatir el COVID-19. De cada extracción se obtienen 2 unidades para 2 enfermos que están hospitalizados en primera fase de la evolución. Por lo tanto, son más de 3.000 dosis las unidades que se han almacenado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, concretamente en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada. Por provincias, los almerienses han donado 227 unidades; 132 los gaditanos; 110 los cordobeses; 488 los granadinos; 48 los onubenses; 193 los jiennenses; 257 los malagueños; y 141 los sevillanos.

En total, han sido 368 pacientes los que han sido transfundidos con este plasma: uno en Almería; 74 en Cádiz; 9 en Córdoba; 5 en Granada; 64 en Huelva; 105 en Jaén; 92 en Málaga; y 18 en Sevilla. En algunos casos se ha destinado a pacientes adscritos a un ensayo clínico PC/COVID19 que comenzó en los meses de cuarentena en Andalucía. Los requisitos para donar son: diagnóstico de COVID-19 con prueba PCR positiva, haber transcurrido un mes desde el alta del paciente, pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad y gozar de buena salud.