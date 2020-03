Almerienses en Irlanda: "Nos quedamos por responsabilidad"

Encerrados en casa, saliendo solo lo justo para hacer la compra o ir a trabajar. No solo ocurre en España, donde los casos de contagios por coronavirus siguen creciendo peligrosamente cada día. También en aquellos otros países donde hay muchos españoles residiendo, muchos almerienses viviendo y trabajando. Algunos de ellos se han visto incluso en la encrucijada estos días de tener que decidir si quedarse donde están o dejar sus vidas allí y arriesgarse a coger un vuelo de vuelta a casa.

Una región donde más almerienses se encuentran es la de las islas británicas. En Irlanda, el Covid-19 todavía no ha desembarcado con fuerza, aunque sí ha llegado. Con más de 350 casos y dos muertes, muy lejos de los números que se dan aquí, las personas se confinan ya y solo salen a por lo justo y necesario.

La alarma en España ha hecho a muchos almerienses replantearse su vuelta, sobre todo para estar cerca de la familia en unos momentos difíciles y de mucha incertidumbre. Esperanza y Álex apenas llevan dos meses residiendo en Cork y aunque ya han encontrado trabajo, han dudado hasta última hora en si volver a casa.

“Íbamos viendo qué iba ocurriendo a través de los medios de comunicación y los comunicados de los distintos organismos”, comenta Esperanza. “Por redes sociales, los tuits de la embajada española en Irlanda recomendaban regresar antes del jueves”, añade Álex. Intentaron llamar, pero fue imposible. “Nadie cogía el teléfono, suponemos que todos estábamos intentando lo mismo”, relata esta pareja.

Esperanza, graduada en periodismo, de Roquetas de Mar y amante del motociclismo, trabaja en una empresa que presta el servicio de atención al cliente en español a otra dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos. “Seguimos teniendo un gran volumen de trabajo así que se nos han mantenido los horarios”, explica, aunque apunta que “fuera sí es cierto que han cerrado muchos pubs, restaurantes… El ambiente es otro”. “Laboralmente, el único cambio ha sido que tenemos que limpiar todo el material y la zona de trabajo continuamente con productos especiales y también nos lavamos las manos con mucha frecuencia”, cuenta.

Lo que más le preocupa es que son “muchos trabajadores y la mayoría utilizamos el transporte público para acudir a nuestro lugar de trabajo, pero lo vivimos con la mayor tranquilidad posible y respetando siempre los consejos sanitarios y normas de seguridad. Cuando terminamos de trabajar, volvemos a casa y solo salimos para comprar comida”.

Álex, de Olula del Río y graduado en Ingeniería de la Organización Industrial, lleva poco tiempo trabajando en el famoso mercado de estilo victoriano English Market, famoso por vender los mejores productos de toda la isla. “Sigue abierto, de momento. Hablé con mi superior para saber si iban a seguir contando conmigo en las circunstancias actuales y me dijo que mientras puedan seguir abiertos y no les obliguen a cerrar iban a contar conmigo”, narra.

Del pueblo de al lado, Macael, es Rosa. Ella, de 31 años, lleva cuatro viviendo con una familia irlandesa y ejerciendo como aupair de sus cuatro hijos mientras sus padres trabajan. En su caso, reside en una casa en el campo en Enniscorthy, en el condado de Wexford, a medio camino entre Cork y la capital irlandesa, Dublín. Vivir en el campo es, afirma, “un punto positivo”, ya que “por lo menos podemos salir a tomar el aire”. Además, en su misma zona vive otra chica de Almería.

“La situación en Irlanda, a pesar de cerrar bares y colegios, aún no es tan estricta, aunque seguramente a lo largo de la semana anunciarán que ya sí hay que quedarse en casa y de hecho el presidente del país ya dio un discurso en el que dijo que nos encontramos ante la calma que siempre hay antes de una tormenta”, comenta.

Durante varios días, Esperanza y Álex han estado meditando quedarse en Cork o regresar a Almería. “Es difícil empezar en un sitio y ambos hemos tenido suerte de encontrar un buen piso para vivir y trabajos bien remunerados. Después de toda la inversión que hemos realizado, hemos decidido quedarnos”, dice Esperanza. “Yo puedo estar de cara al público y mejorar mucho mi inglés, que fue lo que me hizo venir hasta aquí, y además el virus no está tan avanzado como en España”, añade Álex. “También porque estamos muy expuestos al virus y en el camino de vuelta a casa tendríamos que pasar por aeropuertos de gran afluencia para poder llegar y nos expondríamos aún más. Debemos ser civilmente responsables y mientras contemos con medios para seguir viviendo aquí, lo haremos, nos parece lo más responsable”, finaliza Esperanza.

“La embajada dio un aviso de 24 horas para las personas que quisieran regresar a España. En mi caso, he decidido quedarme, porque creo que lo mejor para detener la expansión de este virus es no moverse”, cuenta por su parte Rosa, consciente de que “serán tiempos difíciles y más al estar tan lejos de la familia, pero es una manera de protección”. Coincide además con Esperanza y Álex en que “tendría que pasar por muchas zonas de posible contagio” en su camino para llegar a Macael para estar con sus padres. “Por eso creo que es mejor quedarme aquí y no poner vidas en peligro”, acaba, esperando “que todo esto se solucione lo antes posible” para, ya sí, “poder volver a casa”.