La vacunación en Almería ha alcanzado un nuevo hito este jueves: ya hay más de un 15% de la población que tiene la pauta completa, es decir, están inmunizados gracias a las vacunas. En total son 109.975 personas las que han recibido la doble dosis (o una en el caso de recibir el suero de Janssen).

La cifra es bastante más alta si se tiene en cuenta tan solo a la población diana, es decir, a los que se puede vacunar según la normativa sanitaria actual (no hay aún ninguna vacuna aprobada para menores de 16 años). En total, han recibido la pauta completa el 18,4% de la población mayor de 16 años en la provincia.

Una de cada tres personas ya ha recibido al menos una vacuna

Por otro lado, hoy también se alcanza una cifra muy simbólica: el 33,23% de las personas de la provincia ya han recibido al menos una vacuna. Eso quiere decir que una de cada tres personas ya ha desarrollado ciertas defensas contra la COVID-19 (la primera dosis ya genera un porcentaje importante de los anticuerpos). En definitiva, 241.888 almerienses de los 727.945 que viven en la provincia ya tienen alguna vacuna puesta.

Además, hay que tener en cuenta que en Almería hay 37.982 personas más que han pasado la infección por COVID-19 pero aún no han recibido ninguna vacuna. Son los llamados "personas no vacunadas inmunizadas" Todas ellas, en mayor o menor medida, también tienen anticuerpos. No obstante hay que recordar que el protocolo exige que los que han pasado la enfermedad también sean vacunados.

En los casos en que se ha pasado la enfermedad se recomienda retrasar la vacunación de las personas menores de 65 años hasta los seis meses tras el padecimiento de la enfermedad o infección y administrar una sola dosis de vacuna. En personas mayores de 65 años se administrarán las dos dosis y no se esperarán los seis meses tras la infección para administrar la primera dosis.

Sumando todo, hay 279.870 almerienses con anticuerpos contra la COVID-19, es decir, el 38,4% de la población.