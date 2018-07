Más de un 20% de los almerienses se olvida de su higiene dental en verano

La llegada de las vacaciones implica modificaciones en los hábitos de vida, como comer entre horas o fuera de casa, la relajación de la rutina diaria o los viajes, lo que en muchas ocasiones conlleva un cambio en los cuidados dentales, tanto en adultos como en niños. Esto deriva, no en pocas ocasiones, en más visitas al odontólogo tras el periodo estival. Según Xavier Calvo, Odontólogo Periodoncista y Medical Advisor, más de un 20% de los almerienses descuida su higiene bucal en verano, e incluso deja de lavarse los dientes. El aumento de placa bacteriana está asegurado si se disminuyen los cepillados, pero además a ello se suman otros factores: "Un mayor consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas, comidas copiosas, helados… Además la deshidratación es un problema añadido, ya que disminuye la producción de saliva que nos ayuda a mantener controlada placa bacteriana. Para evitar problemas bucales que, además de sanitarios, pueden arruinar unas vacaciones, simplemente hay que seguir con nuestra rutina diaria de higiene dental", ha afirmado Calvo. Para ello, lo recomendable es llevar siempre en la maleta o en el bolso un kit dental que incluya al menos cepillo de dientes, pasta dentífrica, cepillos interproximales o, hilo dental. El experto en salud bucodental ha recomendado que las personas que han llevado ortodoncia no olviden las férulas de contención ya que no utilizarlas durante varias semanas puede suponer que, a la vuelta de vacaciones, no encaje correctamente y deban realizar una visita de urgencia al especialista.