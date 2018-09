Más de 3.000 almerienses registran su voluntad vital anticipada

Un total de 3.027 personas han registrado su testamento vital en Almería desde el reconocimiento de este derecho en nuestra Comunidad Autónoma, regulado por la Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada en 2003, y materializado con la puesta en marcha del Registro de Voluntades Anticipadas en 2004. Durante 2017, ejercieron este derecho 310 personas en Almería, lo que supuso un incremento del 21% en relación con el año anterior, en que se registraron 255 voluntades vitales anticipadas. Este año, hasta el 31 de julio de 2018, ya han realizado su testamento vital la provincia 162 personas.

El ejercicio de este derecho permite a la ciudadanía expresar su voluntad sobre sus valores, la asistencia sanitaria y los tratamientos que se desea o no recibir en caso de no poder manifestarlo de forma consciente en el momento final de la vida. Además, la persona puede también decidir el destino de sus órganos e indicar quiénes serán sus representantes. En Almería existen actualmente seis puntos del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, cuatro en la capital, uno en la zona del Poniente y otro en el Levante, que se ubican en: la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (35 registros tramitados este año), el Hospital Torrecárdenas (26), el CARE Bola Azul (35) y el Hospital Cruz Roja (10) en la capital; el Distrito Sanitario Poniente (26), en El Ejido; y el Hospital La Inmculada (18), en Huércal-Overa. En el conjunto de Andalucía son 56 los puntos del Registro, por lo que todos los municipios andaluces están a menos de una hora de las sedes distribuidas por todas las provincias y el 80% a menos de 30 minutos, cumpliendo así con el compromiso de mejorar la accesibilidad y el ejercicio de este derecho. La Consejería de Salud permite, a través de su web, solicitar cita previa para poder inscribir posteriormente su testamento vital en un punto de registro habilitado a tal efecto. También se puede solicitar la cita a través del teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y en los puntos habilitados del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Además, si la persona interesada no puede desplazarse hasta el Registro, podrá solicitar la cita a través de Salud Responde y se realizará en su propio domicilio.