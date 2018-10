El alumbrado de Navidad no repetirá 'La Bola' pero habrá una "sorpresa" mayor

Aunque fue uno de los grandes atractivos de las últimas Navidades, 'La Bola' no volverá ni a la plaza de la Catedral ni a otro emplazamiento de la ciudad. Pese al éxito de este elemento en el que miles de almerienses se quisieron fotografiar, el área de Cultura ha decidido no repetir. Pero, tranquilidad al posible desasosiego de los adictos del selfie: el Ayuntamiento de Almería promete que habrá una "sorpresa", si no mayor, de semejante espectacularidad.

Por ahora a la prensa se le ha facilitado unas mínimas pistas por parte del portavoz de la Junta de Gobierno, Miguel Ángel Castellón, quien en su rueda de prensa de ayer prefirió dejar la presentación al concejal responsable del ramo, Carlos Sánchez, quien a su vez, minutos más tarde, declinaba la invitación periodística de desvelar qué elemento es el elegido.

Su pago forma parte del contrato de alumbrado extraordinario, cuya licitación acaba de ser aprobada con un presupuesto de 265.897 euros. Castellón ha reconocido la intención municipal de hacer de la iluminación navideña un "atractivo y un referente digno de visitar", recordando que ya el año pasado este recurso significó un "activo" importante en ese objetivo.

El portavoz espera que este año la iluminación navideña vuelva a "sorprender" a los almerienses y a los turistas, respondiendo a las expectativas que este año se han generado tras el "efecto bola". "Estamos convencidos de que se va a responder a las expectativas y la iluminación volverá a ser un éxito", concluyó el portavoz sin querer ahondar más.