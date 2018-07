Los alumnos muestran su faceta como directores musicales

En la jornada de clausura del curso Dirección de orquesta, banda y wind ensemble los propios alumnos, llegados de diversos puntos de España, actuaron como directores musicales poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en los días anteriores.

Juan José Navarro, director del curso aseguró: "Tanto de este año como de los dos anteriores, el balance es perfecto, o casi perfecto; estoy muy satisfecho con los ponentes, creo que los alumnos se van a ir encantados, o por lo menos es lo que nos están transmitiendo, y las agrupaciones con las que se hacen los conciertos, la San Indalecio y la Diesis, han sido también fantásticas", insistió en que generan un ambiente en el que están todos muy a gusto, reúnen gente de muchas provincias de España y son días muy agradables, a pesar de que sean muy intensos, así que los alumnos de este curso , se llevan un poco de todo, dirigen, tienen clases teóricas y tienen clases prácticas. "La inmensa mayoría sí, distribuida en tres conciertos ofrecidos en el Apolo los dos primeros y en el Maestro Padilla el último: el primer día fueron 7, el segundo han sido 12 y en la clausura son otros 6, y los que faltan están comenzando ahora y no íbamos a someterles a eso, aunque sí han dirigido en los ensayos y las prácticas", añadió el músico.

El director rememoró "es que el curso es muy intenso", lo que él vivió su primera vez ante el público, sabiendo perfectamente lo que ha hecho sentir este taller a sus alumnos: "Yo ahora recuerdo esos primeros cursos que hacía, y la emoción que tienes cuando vas solo a hacer cinco minutos de ensayo, pero es una banda distinta, tienes un profesor delante, tienes a los compañeros mirándote, te hace que dirijas siempre a la mitad de tus posibilidades, porque son los nervios los que no te dejan dar de ti todo lo que puedes; por eso es tan bueno hacer esto, para que los alumnos se vayan soltando y vayan haciendo esas tablas, hemos hecho tres conciertos y está muy bien porque es el único curso de dirección en España en el que se da la posibilidad de tres agrupaciones, un wind ensemble, una banda y una orquesta, y eso no es posible nada más que aquí. Es algo que lo hace único, como también su larga duración de cinco días". El carácter internacional del taller ha sido uno de las particularidades diferenciadores respecto a otros de igual índole. "Siempre traemos dos ponentes del extranjero y en esta caso uno ha venido de Kansas City, en EEUU, -Langston Hemenway- y otro de Gangneung, en Corea del Sur -Seokwon Ryu-, y lo bonito de este mundo de la música es que cuando ves gente de fuera, ves cosas que nunca has visto y que nunca te imaginabas que ibas a ver, hacer muchas cosas completamente distintas, y lo bueno es que ves que funcionan, ya que como siempre decimos en la dirección, en ella lo que funciona o no", concluyó Navarro.