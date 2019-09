Ana Julia, entre lágrimas y una ‘dulce’ imagen

Ana Julia Quezada sigue siendo la misma que hace año y medio. Entonces acompañaba a Ángel Cruz en las tareas de búsqueda del pequeño Gabriel Cruz sabiendo que su muerte se había producido en sus manos y teniendo total constancia de donde estaba el cuerpo, pues lo había enterrado ella misma. Pero su actual imagen dista mucho de la de aquellos días.

La acusada llegaba ayer a la Audiencia Provincial de la capital almeriense a las 8:55 horas rodeada de un buen número de agentes de Policía Nacional. Bajaba del vehículo esposada pero con una nueva imagen. De blanco inmaculado, un pelo en total contraposición al exhibido en febrero y marzo de 2018 y con una actitud frontalmente opuesta a la mostrada en el pasado, cuando negaba a gritos que ella no tenía nada que ver con el pequeño que transportaba en el maletero. “Yo he cogido el coche esta mañana. No sé nada. No he sido yo”, aseveraba.

Tras la primera sesión de este mediático juicio, Esteban Hernández, su abogado, respondió sobre el cambio de imagen que presenta su defendida: “¿Qué cambio de look? No me he percatado, estoy con las cuestiones procesales. Yo no sé a qué cambio se refiere”, explicaba a los medios de comunicación.

Pero sí. Ana Julia está cambiada y es posible que responda a una estrategia judicial. Las pruebas son contundentes en su contra y es lógico que se estudien todos los aspectos de la defensa al detalle para contrarrestar.

Ya en la sala donde se desarrolla el juicio, Ana Julia aparecía con las esposas puestas. Esteban sugirió al tribunal si era posible que su defendida pudiera permanecer en la habitación sin ellas. No es un gesto que pase inadvertido. No es lo mismo verla sin las esposas. No es igual declarar con grilletes en las manos que con libertad de movimientos y que nadie aprecie que te defiendes sin el símbolo que te hace ver como una mujer presa.

La jueza preguntó a Ana Julia si con las esposas fuera de sus muñecas iba a permanecer tranquila en la sala. La acusada respondió que sí, lo hizo entre lágrimas. Al menos, hasta en tres ocasiones, Ana Julia lloró ante los asistentes. Al inicio de la sesión dialogaba con sus abogados con semblante tibio, sin embargo, a escasos minutos se echaba las manos a la cara una y otra vez para limpiarse las lágrimas. Lo hizo en tres o cuatro ocasiones. Ahí es difícil asegurar el motivo. Si es estrategia, si realmente comprende la gravedad de los hechos y se arrepiente o si esta situación, el verse frente a los jueces y el jurado popular que decidirá su pena, le sobrepasa hasta el límite de no poder contener sus emociones.

Ana Julia será el objeto de los focos durante todas las jornadas de las que se dispone el proceso y que acabará el próximo 18 de septiembre.