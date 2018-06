El sector andaluz del agua y la Junta conciencian sobre el uso y consumo responsable de este recurso en Almería

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía), en representación de las empresas andaluzas del agua, y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, han puesto en marcha de manera conjunta en 2018 una campaña de concienciación y divulgación sobre consumo responsable de agua, destinada a “promover el ahorro y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar un uso sostenible de este recurso natural esencial pero finito”.

Tras su presentación inicial en Sevilla y lanzamiento en el marco de la semana del Día Mundial del Agua el pasado 22 de marzo, la propuesta trata de extender ahora su repercusión y recorrido en el ámbito regional a lo largo del presente año, trasladando su contenido y cometido hasta las distintas provincias andaluzas.

Así, tras la réplica en Málaga (Marbella) el pasado abril, la divulgación de la campaña también en la provincia de Cádiz (Chiclana de la Frontera) en el marco del Consejo Rector de la Asociación el pasado día 21, la iniciativa ha sido ahora presentada también en Almería, en un contexto territorial caracterizado por la escasez endémica del recurso agua en toda la provincia, por sus características climatológicas y geográficas.

La campaña ha sido ampliamente respaldada institucionalmente con la presencia en el acto de presentación de la Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta, Pilar Navarro Rodríguez; el Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, Raúl Enríquez Caba; y el Presidente de ASA Andalucía, Pedro Rodríguez Delgado.

Asimismo, han asistido a la convocatoria en la capital almeriense los representantes (delegados, consejeros, presidentes, gerentes y técnicos) de las distintas empresas incardinadas en el ámbito territorial y de gestión de la provincia almeriense, miembros asociados de ASA Asociación que representa a la práctica totalidad del sector andaluz del agua. En este sentido, ha quedo de manifiesto la sinergia, colaboración y acercamiento entre la asociación andaluza del agua y la Administración hidráulica, en el acto de presentación de esta iniciativa de “interés común para todos” y en la que “todos somos responsables”, han señalado los presentes.

La finalidad principal de esta iniciativa es establecer sinergias y líneas de trabajo colaborativas en torno a temáticas de interés común y que afectan a todo el conjunto de la sociedad.

“El agua es vida y la vida es agua”. Por ello, “debemos cuidarla hoy, mañana y siempre, para poder tener acceso a ella tanto en el presente como en el futuro”. Este es el principal pilar conceptual de la campaña y uno de los mensajes clave compartidos por la Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta, Pilar Navarro Rodríguez, y el presidente de ASA Andalucía, Pedro Rodríguez Delgado, quienes se han encargado de presentar conjuntamente esta “significativa” iniciativa de colaboración que promueve el “sentido del compromiso común” ante un tema de interés y relevancia general, han subrayado. Se trata pues de una campaña “no caduca” por estar centrada en el agua que, “como vida que es, ha de estar siempre en el máximo nivel de cuidado y presencia”. “Es un compromiso y responsabilidad de todos y el llamamiento a los ciudadanos en este sentido debe ser permanente, a fin de mantener este servicio público y derecho fundamental en el presente y en el futuro”, ha concluido.

Por su parte la Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático de Andalucía, Pilar Navarro ha señalado que “En Almería conocemos bien lo que es cuidar y aprovechar hasta la ultima gota de agua, no solo para abastecimiento o consumo humano, sino también para la agricultura intensiva, uno de los motores económicos de nuestra provincia. Por eso mismo, desde la Junta de Andalucía “hemos querido traer de primera mano la presentación de esta campaña de uso responsable del agua a Almería, ya que el agua, como recurso limitado y finito, ocupa un papel central en la política de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”. Y de ahí que “promovamos esta campaña de concienciación, que se suma a la labor que desarrollamos todos los años en los colegios públicos de Andalucía, para concienciar a nuestros pequeños, que son la base de nuestro futuro”.

De otro lado, el Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Raúl Enríquez, ha coincido en que “no hay vida sin agua y por eso el uso eficiente y ahorro del agua se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, ya que como todos sabemos es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente”. “Esta campaña de concienciación y divulgación sobre consumo responsable de agua que hoy se presenta aquí tienen por tanto una gran importancia, ya que involucra a todos los diferentes usuarios para que emprendan acciones dirigidas hacia cambios que optimicen su uso, así como a la promoción de prácticas responsable que permitan favorecer la sostenibilidad de este recurso”, ha añadido.

Enríquez ha señalado que “desde las administraciones debemos realizar una labor de protección que pasa por fomentar el ahorro y concienciar a la ciudadanía de los hábitos de consumo ahorradores y las instalaciones eficientes en los hogares, así como por que los edificios y empresas disminuyan el consumo de agua potable y por tanto se reduzca el impacto ambiental asociado a su mal uso”.

“La concienciación social y política respecto del uso responsable del agua, junto a los avances en tecnología enfocados al consumo y saneamiento eficiente, son hoy soluciones efectivas, tanto a nivel urbano como doméstico para reducir el consumo de este bien de todos y que con esta campaña se pone en conocimiento de los ciudadanos, siendo presentada hoy aquí en Almería, una provincia muy ligada a una cultura del agua sostenible y eficiente debido a sus condiciones meteorológicas de escasez de lluvias”.

Un compromiso de todos

También el Presidente de ASA, Pedro Rodríguez, ha subrayado que “el uso sostenible del agua, su gestión eficiente y la correcta distribución de los recursos hídricos, constituyen toda una responsabilidad y compromiso compartido por parte de todos”. De ahí que tanto la Administración como el ámbito sectorial, a través de las distintas empresas que componen la asociación andaluza del agua, se sumen a esta campaña de concienciación para “avanzar en la corresponsabilidad de los ciudadanos y en la concienciación sobre el consumo y uso responsable y sostenible de un bien esencial y derecho fundamental como el agua”, para poder garantizar a todos, tanto en el presente como a las generaciones futuras, la “existencia, disponibilidad y acceso a este recurso, bajo criterios de responsabilidad, solidaridad, concienciación, sostenibilidad”.

“Todos, no solo las empresas que operan en este sector sino también los ciudadamos, somos responsable en nuestra relación y gestión diaria con el agua”. “Más allá de los periodos de mayor sequía, cuando todos nos sensibilizamos más con este asunto, también cuando lo hay es el momento de gestionar bien ese recurso”, ha añadido el representante de las empresas andaluzas del agua. “Para garantizar este derecho fundamental y hacerlo sostenible, hay que cuidarlo, empezando por darle valor”. “Hemos nacido con la costumbre de abrir el grifo y no tener problema en absoluto; el día en que eso no fuera así, le daríamos su importancia real y significación”, ha finalizado.

El acto de presentación de la campaña en Almería se ha desarrollado el miércoles 27 de junio de 2018 en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería (Paseo de Almería, 68).

En el transcurso del acto se ha realizado la muestra del cartel y línea gráfica de la campaña; la foto oficial de presentación junto al display con la imagen de la campaña; la reproducción del spot audiovidual; y la entrega del material gráfico, documental y audiovisual a los medios asistentes.

La línea gráfica de la campaña contempla soporte de cartelería en diversos formatos y adaptaciones para su difusión on y off line, edición de spot y cuña de radio. Se desarrollará a lo largo de 2018 estructurada en diversas oleadas y acciones de difusión.

En todos los casos, el mensaje de la campaña ahonda en la idea de que “la vida es agua y el agua es vida”, incidiendo en la necesidad de “cuidarla hoy para tenerla también mañana”, y en la importancia de “realizar siempre un uso responsable, cuanto tenemos agua y cuando no”.

La finalidad de esta iniciativa es aunar esfuerzos para la consecución de un bien común, con la llamada al compromiso ciudadano y la implicación tanto de la propia Administración andaluza como del sector andaluz del agua, representado en ASA Andalucía y respaldado por las empresas que la conforman, cuyos representantes se han sumado también a la propuesta.

La Asociación del sector andaluz del agua

ASA Andalucía, que representa actualmente al 95% de la población andaluza abastecida, aglutina a la práctica totalidad de las empresas andaluzas del ciclo integral urbano del agua y abarca toda la tipología de operadores, tanto gestores públicos como privados y mixtos.

ASA Andalucía está integrada por las empresas, asociaciones empresariales, organismos, servicios y/o personas físicas cuya actividad básica está centrada o relacionada con la explotación y/o gestión de cualquiera de las fases del ciclo integral urbano del agua. Los asociados se encuentran clasificados en socios de número, adheridos, colaboradores, tecnológicos y honoríficos.