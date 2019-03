Operaciones por la tarde y más anestesistas a partir de abril en los hospitales

Operaciones por la tarde y más anestesistas a partir del mes de abril. El Plan de Choque de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para acabar con las listas de espera llega así a los tres hospitales de la provincia --Torrecárdenas, Poniente (El Ejido) y La Inmaculada (Huércal-Overa)-- en menos de un mes, tal y como ha anunciado el nuevo director-gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Manuel Vida.

Los primeros pasos ya se han dado de manera conjunta entre las tres gerencias para poner en marcha al máximo rendimiento, (mañana y tarde) todos los quirófanos. Doce del Hospital Torrecárdenas; nueve en El Poniente, y seis en La Inmaculada. En este momento en toda la provincia son un total de 11.732 las personas en lista de espera quirúrgica.

Manuel Vida, director-gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas "Vamos a fidelizar a los especialistas en anestesiología con los que contamos en este momento, a quienes se les va a ofrecer mejoras en sus contratos”

Manuel Vida ha concretado que en Torrecárdenas son más de 6.000, que en su inmensa mayoría --más del 90%-- son operaciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), con lo cual en un principio no precisarán de un aumento de camas pero sí de anestesistas, cirujanos, enfermeros y resto de personal sanitario que integra el equipo quirúrgico.

El director-gerente de Torrecárdenas ha adelantado en lo referente a anestesistas, una especialidad con carencias en la actualidad, que “vamos a contar con todos los anestesistas de la provincia almeriense, y si es necesario con profesionales de otras provincias andaluzas. Además vamos a fidelizar a los especialistas en anestesiología con los que contamos en este momento, a quienes se les va a ofrecer mejoras en sus contratos”.

Tras la Cirugía Mayor Ambulatoria llegará el turno de las intervenciones más complejas “que se realizarán cuando podamos atender a todos esos pacientes después del quirófano”. Opción que puede llevar consigo el aumento de camas en reanimación, e incluso hospitalarias. Derivar a pacientes a los hospitales concertados es otra de las opciones que Salud contempla para poder dar la mayor respuesta posible a los usuarios del sistema sanitario.

Director-gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas “Tenemos todo el 2019 por delante y si fuésemos capaces de hacerlo este año seríamos unos campeones, si tenemos en cuenta que en este momento hay más de 1.000 personas que llevan más de un año esperando para operarse"

Vida ha incidido en que “todo esto está planificado y el objetivo es hacerlo cuanto antes”. “Tenemos todo el 2019 por delante y si fuésemos capaces de hacerlo este año seríamos unos campeones, si tenemos en cuenta que en este momento hay más de 1.000 personas que llevan más de un año esperando para operarse. Con lo cual si en un año y medio lo eliminamos todo sería un logro tremendo. Lo vamos a intentar”.

Para el gerente lo más urgente en este momento es solventar el problema de las listas de espera. “Poder intervenir a toda esa gente que se tiene que operar de una rodilla, de una hernia, de cataratas... y la gente que está esperando para ser vista por primera vez por un especialista porque tienen alguna dolencia”. La tarea no es fácil ya que además de programar quirófanos, y citas con los especialistas, habrá que repetir pruebas diagnósticas y de anestesia a más del 50% de los pacientes de las listas, tanto quirúrgica, como de consulta.

Son más de 71.558 las personas que en este momento se encuentran en lista de espera en la provincia de Almería para una intervención quirúrgica así como para una cita con el especialista.

El informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias ha concluido que más de son más de 71.558 las personas que en este momento se encuentran en lista de espera en la provincia de Almería para una intervención quirúrgica así como para una cita con el especialista. Una cifra que indica que 42.615 pacientes almerienses no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales.

Y es que los anteriores datos oficiales, que datan de junio de 2018, cifraban las listas de espera en 21.990 personas en la provincia almeriense, siendo los reales en esa fecha de 64.605, tal y como han informado desde la Junta. El acuerdo ratificado en el Consejo de Gobierno permitirá la incorporación de esas personas a las estadísticas oficiales, gracias a una conceptualización completa, y no parcial, de los datos que conforman las listas de espera.

42.615 pacientes almerienses no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales

Desde hace varias semanas, estos registros no se elaboran sólo con los procedimientos quirúrgicos o las consultas hospitalarias que están sujetas a plazo de garantía. De esta forma, el nuevo modelo apostará por una visión integral, ya que entiende que todo paciente en espera de un procedimiento quirúrgico o de una primera consulta hospitalaria está incluido en las listas de espera quirúrgica o de consultas, convirtiéndose en un demandante de asistencia sanitaria al que hay que atender.

La Consejería de Salud y Familias ha detectado que un gran número de personas no figuraban inscritos en el Registro de Demandantes regulado en el decreto del sistema de garantías, motivo por el que no estaban incluidos en las listas de espera y no tenían los derechos regulados en dicha normativa.

El número de personas excluidas de los registros oficiales de demandantes de asistencia quirúrgica o de primera consulta de especialista era igual al que sí figuraba en las listas de espera

Cabe recordar que Según los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los hospitales con mayores listas de espera de Andalucía son en primer lugar el Virgen de las Nieves (Granada); San Cecilio (Granada); Virgen del Rocío (Sevilla); Torrecárdenas (Almería); Inmaculada (Almería); Poniente (Almería); Hospital de Jaén; Virgen Macarena (Sevilla); Juan Ramón Jiménez (Huelva), e Infanta Elena (Huelva). Todos ellos se van a someter al citado Plan de Choque anunciado por la Junta de Andalucía.

En cifras

1.000 Pacientes:Más de un millar de pacientes del Hospital Torrecárdenas llevan más de un año esperando una intervención quirúrgica.

90% Cirugía Mayor Ambulatoria: La inmensa mayoría de las personas en lista de espera quirúrgica son para procesos de CMA.

2020 Plazo: Se estima que poner al día las listas de espera puede llevar más de un año y medio a los profesionales en la provincia almeriense.

71.558 Lista de espera: Es el total de pacientes que en este momento se encuentran en la lista de espera almeriense.