Seis años de cárcel por patronear una patera con más de 40 desaparecidos

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años y seis meses de cárcel a un hombre acusado de patronear una patera de la que desaparecieron en el mar más de 40 personas después de que explotara su motor.

La sentencia ha sido dictada durante la vista oral celebrada este jueves después de que el acusado mostrara su conformidad al llegar un acuerdo con la fiscal, que ha rebajado su petición inicial de ocho años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos de lesiones.

Fuentes de la Fiscalía de Almería han explicado a Efe que para aplicar dicha rebaja se ha tenido en cuenta que el ahora condenado ha colaborado activamente en el esclarecimiento de los hechos.

La calificación de la fiscal recoge que durante el mes de mayo de 2018 el acusado B.N. promovió "de forma directa" la inmigración clandestina de personas desde Nador (Marruecos) a España.

Se encargó, junto con otra persona fallecida durante el trayecto, de patronear esta embarcación y colaboró con un senegalés que organizó el viaje y cobró a 47 inmigrantes de origen argelino entre 1.000 y 1.500 euros.

Durante la travesía, el motor de la neumática explosionó provocando el hundimiento de la embarcación y el ahogamiento de un número indeterminado de inmigrantes.

Cuatro supervivientes fueron rescatados durante la tarde del 16 de junio por un helicóptero del Salvamento Marítimo en la costa de Almería.

Si bien la embarcación no fue recuperada, el fiscal apunta que "no reunía las características técnicas, ni por el número de ocupantes, dado que la capacidad máxima son 6 o 7 personas, no estando capacitada para realizar trayectos de 120 millas náuticas, ni para soportar condiciones de viento y oleaje, menos con tantas personas a bordo".

"Tampoco contaba con los mínimos elementos de seguridad, no había bengalas, ni balizas de señalamiento, botiquín, por lo que la travesía puso en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo", incide.