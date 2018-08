La antigua Estación de Renfe 'desaparece' en el mes de agosto

Continúan las obras de rehabilitación integral de la fachada , los laterales de ladrillo, el cuerpo central de fundición , las vidrieras, los andenes y marquesinas y el vestíbulo de la antigua Estación de Almería, localizada en la Plaza Barcelona. Esta es, sin duda, una de las obras más notables de la arquitectura ferroviaria. Desde hace meses se puede ver la compleja estructura del andamiaje exterior en la parte delantera del edificio. El proyecto cuenta con una inversión global de 1.725.867, 3 euros y tiene un plazo de ejecución de 13 meses. Todos los vecinos de la provincia coinciden en que esta reforma es una de las inversiones más importantes llevadas a cabo en los últimos años.

No obstante, a pesar de esto, en los últimos días se ha generado un desconcierto entre la gente por el total recubrimiento de la fachada principal de la Estación. Pepa Fernández, una jubilada de 72 años, está sentada en la parada de autobús que se encuentra frente a la fachada principal. Detalla que "no entiendo por qué está totalmente tapada. Es un lugar turístico de parada obligatoria para la gente que viene cada año aquí. Es comprensible que se tenga que cubrir ciertas partes por los reajustes pero, ¿es necesario todo? No sé puede apreciar la estructura y pierde su encanto".

Por su parte, Juan Jesús Herrera Díaz, un dependiente de 25 años, se cuestiona en reiteradas ocasiones "cuándo se catalogará la antigua Estación como un Bien de Interés Cultural más".

Actualmente, Edificio Círculo Mercantil e Industrial y Teatro Cervantes, la Torre de San Miguel, el Hospital Provincial de Santa María Magdalena, Puerta Purchena, la Alcazaba y Murallas del Cerro de San Cristóbal y la Iglesia Catedral de la Encarnación, entre otros muchos, son algunos de los monumentos que tienen la condición de Bien de Interés Cultural.

Aldredo Valdivia, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, apuntó que la declaración BIC de la Estación almeriense está en manos del Gobierno central. Afirmó que "venimos diciendo durante mucho tiempo que la Estación sigue afecto al servicio público. Como esto no lo ha cambiado el Gobierno de España, la Junta de Andalucía no puede tramitarlo. El delegado recalca que "no tenemos constancia de que en estos dos últimos meses haya habido algún cambio".

La Antigua Estación de Ferrocarril de Almería es un edificio construido entre los años 1893 y 1895. Esta edificación destaca por su arquitectura industrial combinada con un estilo clásico e historicista. Su fachada principal responde a un modelo de pabellón de tres cuerpos, destacando el central, construido a base de hierro y cristal.