Alfredo Valdivia, delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, repasa las estadísticas del verano y destaca los mejores números de la historia. Pero insiste una y otra vez: "Nuestra apuesta no es la cantidad, sino la calidad que es lo que hace grande al destino, fideliza al cliente y da estabilidad económica al sector". La administración andaluza ha invertido entre 2016 y 2018 poco más de 3,3 millones de euros y ya ha puesto sobre la mesa del Ayuntamiento de Almería otros 2,5 para lanzar a partir del próximo año el Plan Turístico de Grandes Ciudades. El delegado se muestra satisfecho con el retorno de las acciones promocionales y con la consecución de logros que hace una década eran impensables como el poder romper la estacionalidad. Y no es fruto de la casualidad, además de las operativas internacionales en las que colaboran cada año con el Servicio Provincial de Turismo, están trabajando en productos culturales que mejoren la oferta de la provincia y extiendan las visitas más allá de los meses de verano. Además de ser la provincia con más proyección en la Gran Ruta del Cine de Andalucía, a la espera de que la ciudad cuente en los próximos años con unos estudios cinematográficos, han lanzado un turismo de raíces para conectar con la cultura hebrea y sefardí. El impulso a los festivales de música es otro ejemplo. Tan sólo el Dreambeach movió este año 150.000 visitantes y dejó un retorno económico de 12 millones de euros, según la organización. Otro de los ejes para impulsar la provincia es convertirla en destino Starlight, el que capta al turismo de las estrellas y la observación. Y no hay que olvidar tampoco, según Valdivia, las promociones específicas que se han realizado en la provincia con los hoteles saludables y la promoción en los camiones del agro que viajan a Europa. Almería tendrá Ruta de la Tapa de Interés Turístico.