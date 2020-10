"Los árboles de la Plaza Vieja no se tocan", celebra el PSOE, que pide al alcalde "recapacitar"

"Es una buena noticia para todos los almerienses que aman la ciudad, que defiende los árboles y que se movilizaron contra el alcalde por la Plaza Vieja". Con esta introducción la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha desgranado el dictamen de suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que evita el traslado de los ficus que conforman el anillo verde hasta que haya una sentencia sobre la legalidad de la modificación número 64 del PGOU: la ficha de la Plaza Vieja en la que se suprimen los elementos, como el arbolado, que hasta el 22 de mayo, estaban protegidos.

El TSJA considera procedente ordenar la suspensión cautelar solicitada por el grupo municipal del PSOE, ya que la normativa urbanística que se ha recurrido "implica directamente una transformación física del suelo" y, por tanto, una mayor "probabilidad de crear situaciones irreversibles que no pueden echarse atrás si posteriormente si se declarasen ilegales".

Rechaza, en esta línea, todos argumentos esgrimidos por el Consistorio almeriense como la afectación de las raíces de los 21 árboles a los restos arqueológicos al considerar que el motivo fundamental del equipo de gobierno es un cambio estético de la Plaza Vieja. "Es un engaño del alcalde" que, en opinión también de Valverde, el Alto Tribunal tumba en este primer pronunciamiento, que la edil espera que acabe siendo firme, puesto que, para la representante socialista, "aunque el juez no toca el fondo del asunto -la legalidad de la modificación del PGOU-, "no es descabellado pensar que esta sentencia finalmente diga que los árboles no se tocan y paralice este rodillo del PP, el atropello contra el patrimonio natural de la ciudad".

La portavoz municipal socialista ha pedido, de nuevo, al alcalde y al equipo de gobierno del Partido Popular que "aproveche este tiempo" de suspensión cautelar para "reflexionar y actuar con cordura" porque, incide Valverde, "el rodillo del PP no le ha servido en el ámbito judicial, un rodillo contrario a la calidad ambiental de la ciudad y al clamor social".

Es más, Valverde ha identificado el proyecto de remodelación de la Plaza Vieja con una "cruzada personal del alcalde", con un "capricho" y hasta con una "moneda de cambio con la ultraderecha."