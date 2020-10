Los árboles de la Plaza Vieja, y también El Pingurucho, a la espera de más veredictos

El contencioso del Grupo Municipal Socialista que ha derivado en la suspensión cautelar de la retirada los ficus de la Plaza Vieja por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no es el único sobre el que debe pronunciarse la Justicia. Además de la denuncia a la Fiscalía del colectivo de ámbito nacional Arriba Las Ramas, que solicitó el pasado mes de febrero al Supremo la paralización cautelar del proyecto, hay registrado ante los tribunales otro recurso contencioso administrativo por porte de tres colectivos, la Plataforma del Bicentenario de Los Coloraos, Amigos de la Alcazaba y Ecologistas en Acción, desde donde han acogido con satisfacción este primer auto de suspensión dictado por el Alto Tribunal.

"Los árboles vuelven a tener la misma protección que antes de que el Ayuntamiento aprobara la modificación puntual del PGOU", celebra Carmen Ravassa, presidenta de la Plataforma, pese a que el juez advierte, no obstante, de que en la normativa impugnada, la modificación de la ficha de la Plaza Vieja del Plan General, no se dice "nada" respecto al monumento a Los Coloraos, conocido popularmente como El Pingurucho, por lo que, según remarca el auto, no puede "suspender un hipotético traslado".

Según explica Ravassa, desde el Ayuntamiento no se había aportado proyecto, o declaración de intenciones, con respecto al monumento, por lo que el juez solo ha podido tener en consideración, en el recurso del PSOE, la aprobación en Pleno del cambio del PGOU que suprimía de la ficha de la Plaza Vieja la protección que hasta en mayo ostentaba el anillo perimetral conformado por los 21 ficus, en su mayoría centenarios.

La Plataforma, que en su recurso tampoco pudo aportar el proyecto de traslado de El Pingurucho, valora emprender nuevas acciones legales con la posible inclusión de la licitación por parte del Ayuntamiento de cambio de ubicación de Los Coloraos, que fue posterior, con el objetivo de ofrecer una protección plena al cenotafio después de que la Junta de Andalucía denegara la declaración de Bien de Interés Cultural solicitada por este colectivo.

Carmen Ravassa "Los árboles pueden proteger al monumento de los Coloraos"

No obstante, la valoración de la suspensión cautelar es positiva en el seno de la Plataforma a la espera de que la sentencia anule la modificación del PGOU. "Los árboles son un jardín protegido en esa ficha y, por tanto, todo lo que hay a su alrededor también, y el monumento está dentro de ese ámbito, por lo que podría quedar también protegido", considera Ravassa, quien apunta que de igual modo la cúpula del Convento de Las Claras, al ser BIC, ofrece a Los Mártires de la Libertad el mismo paraguas.

Francisco Verdegay "Es increíble que no haya referencias en el PGOU a El Pingurucho y que se encuentre en un limbo legal"

Amigos de la Alcazaba ha mostrado de igual modo su satisfacción ante esta suspensión cautelar, criticando el "caso omiso" del Ayuntamiento a un "clamor social" respaldado por manifestaciones, alegaciones y esas 27.000 firmas recabadas en contra de la eliminación de los árboles y de El Pingurucho del paisaje de la Plaza Vieja. Francisco Verdegay lamenta, no obstante, el "limbo legal" en el que se encuentra el monumento "sin referencias en el Plan General de Ordenación Urbana, salvo un plano donde aparece indicada su existencia. Es increíble", remacha, haciendo hincapié en el valor histórico de este monumento que espera que, al final, impere sobre la "obcecación del Partido Popular de hacer una plaza diáfana",

"Amigos de la Alcazaba -aclara- es una asociación apolítica, pero creemos que el Ayuntamiento se está equivocando. El alcalde dice que los almerienses votaron en las urnas, pero en las elecciones el PP no presentó ningún proyecto en el que se dijera que iban a quitar los árboles y el monumento, solo que iban a remodelar la Plaza Vieja". Con ello considera que el equipo de gobierno debería "reflexionar".

No han emprendido acciones legales, pero el informe que hicieron acerca de los arboles de la Plaza Vieja, y en el que ponían de manifiesto la edad de los mismos, ha servido de base para los recursos y obra en poder de los jueces esta documentación. Es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, cuya presidenta, María Teresa García ha recibido, dentro de la prudencia al no ser una sentencia firme, el auto judicial como una "buena noticia" para Almería. "Más vale prevenir que curar", expresa la presidenta, quien expone que difícilmente los ficus de la Plaza Vieja aguantarían dos trasplantes, en el caso de que se acometieran los trabajos y luego hubiera que restituir el espacio por orden del Alto Tribunal.

María Teresa García "Todo esto se podía haber evitado con un Plan de Arbolado y Zonas Verdes de Almería"

Incidiendo en que la "fachada más bonita de la Plaza Vieja es la del Ayuntamiento y no tiene arbolado que la oculte", la experta indica que existen soluciones factibles sin tener que trasladar los ficus. Se pueden podar en altura para que alcancen los diez o doce metros, pero hay que saber hacerlo. Tiene que ser un podador profesional que no practique mutilaciones como las que ahora se hacen con la motosierra". En su opinión, "todo esto se podía haber evitado con el Plan de Arbolado y Zonas Verdes", que el Colegio ha venido defendiendo. "En ese Plan quedaría recogido todo el arbolado, y lo que puede permitir y lo que no, además de ser una referencia de lo que hay que mantener y en lo que hay que crecer en las zonas verdes de la ciudad"