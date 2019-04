El atasco de la Intermodal

El Ayuntamiento sacó a concesión la estación intermodal en 1998 y consiguió un más que generoso contrato, negociado en tiempos de Juan Megino, por el que Renfe -no se había creado Adif- le cedía los terrenos necesarios para la nueva instalación en la que se integrarían los modos de transporte público más tradicionales y, además, la operadora estatal asumía el gasto de 600 millones de las antiguas pesetas. Una vez transcurridas las dos décadas, en las que Adif sin pagar un canon ha ejercido todas las obligaciones de conservación y gestión, tanto de la antigua estación diseñada por el arquitecto francés Laurent Farge en 1895 como de la primera intermodal de Andalucía, llega la hora de sentarse a negociar.

Y si las partes están interesadas existe en el pliego del contrato la opción de una prórroga de un lustro porque de no ser así habría que convocar un nuevo concurso. El contrato venció en julio de 2018 sin que Adif tramitara una solicitud de continuar cinco años más y desde el Ayuntamiento, con la firme intención de que sigan en vista de lo que podría suponer un nuevo adjudicatario cuando en el horizonte del corto plazo aparece la siguiente fase de integración del ferrocarril, acordaron un plazo de seis meses más para que este ente empresarial público dependiente del Ministerio de Fomento hiciera los deberes.

Manuel Guzmán, concejal de Movilidad y Seguridad "Que se dejen de excusas de mal pagador. No hay plan B, Adif tiene que presentar la auditoría y nosotros vamos a cumplir en la medida de nuestras posibilidades”

La moratoria volvió a vencer y Adif sigue sin completar la tramitación porque presentó la solicitud sin la auditoría que rige la legislación vigente. Según han informado fuentes del consistorio, el organismo estatal sólo ha entregado una revisión de los estados contables que, como viene sucediendo año tras año, recoge el resultado negativo de la explotación por importe de 68.327 euros. Y desde Adif argumentan que no tienen posibilidad de dar más información económica porque las auditorías que se elaboran segmentan por las unidades de gasto, pero es una fiscalización específica de cada estación que gestionan.

Un atasco en toda regla en la tramitación de la prórroga que desde el Ayuntamiento no se comprende porque se trata de un procedimiento insalvable que se recoge en el contrato. “Son excusas de mal pagador y a día de hoy no tenemos un plan B, Adif tiene que presentarnos la auditoría y nosotros vamos a cumplir con nuestra parte”, ha asegurado el responsable del área de Movilidad y Seguridad, Manolo Guzmán, al frente de la negociación. Es más, Fomento ha bloqueado la cesión de la antigua estación de tren, en recta final de la rehabilitación integral, hasta la resolución de la prórroga, pero se da la circunstancia de que no han presentado la documentación que precisa el trámite.

De ahí que en el equipo de gobierno municipal se atrevan a vincular el contratiempo con el periodo electoral en curso. “Le pedimos que dejen de condenar al ostracismo a esta ciudad, que cumplan con sus obligaciones y seguirán en la Intermodal, pero lo que no vamos a permitir es que una vez rehabilitada la estación se vuelva a cerrar que parece que es la consigna”, argumenta el edil que elevará en breve la propuesta para darle uso cultural al histórico inmueble que deberá estudiar Adif para determinar si es compatible con la rehabilitación, en la que se han invertido poco más de dos millones de euros, y con el traspaso temporal para que no requiera la desafectación del uso del suelo que implica años de burocracia.

La Intermodal a día de hoy se encuentra en situación no regularizada, de impás administrativo, porque se ha superado el plazo de seis meses para la tramitación de la prórroga sin llegar a buen puerto. Al no existir un canon, lo que podría conllevar un litigio por parte de terceras, se puede eternizar la coyuntura de moratoria, al menos hasta después de las elecciones generales y en función de un posible cambio de Gobierno.

El Ayuntamiento es consciente de las dificultad de conseguir un nuevo adjudicatario ante el panorama de obras que se avecina, que puede implicar la compensación económica si se interrumpiera el tráfico ferroviaria como ocurre hoy, pero también está interesado Adif en el contrato porque le garantiza la intermodalidad en la estación de tren con peor cifra de pasajeros de las ocho capitales andaluzas en 2018 con 195.100 según los datos de Renfe. La de Málaga superó los seis millones de viajeros. Y en lo económico también es deficitaria al cerrar el último ejercicio con 955.000 euros de ingresos y poco más de un millón de gastos.