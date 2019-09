Las aulas cobran vida; hoy empieza el colegio

Miles de alumnos vuelven a dar vida a los colegios en la provincia de Almería. Después de un largo periodo vacacional, hoy martes día 10 de septiembre comienza la rutina, ansiada por muchas familias que tras la vuelta al trabajo de los padres han tenido que hacer encaje de bolillo para poder dejar a los niños al cuidado de abuelos, familiares o escuelas de verano, y asumida con tristeza para otros, que han despedido las vacaciones el pasado fin de semana.

Aunque los docentes volvieron a las aulas el pasado día 2 de septiembre, la alegría, algarabía, llantos, risas, colores y mochilas regresan hoy con los alumnos.

Un importante desembolso económico

En estos meses estivales los padres han ido haciendo acopio de los libros y materiales que los maestros pidieron al finalizar el pasado curso. En algunos centros, listas interminables de lápices, colores, rotuladores, folios, libretas y enseres que han llevado a los padres a tener que ajustarse el bolsillo para poder llegar a final de mes. Pero en otros, las peticiones han sido mucho más escuetas, adaptándose estrictamente a lo que realmente consideran que será necesario y teniendo en cuenta las sobres del curso anterior que pueden ser aprovechadas.

La Unión de Consumidores de Andalucía realiza cada año una encuesta sondeo a padres y madres para realizar un informe sobre la previsión de gastos para la vuelta al cole. Los costes a desembolsar por las familias almerienses varían significativamente en función del grado de enseñanza y del tipo de centro al que acudan los escolares. Pero los datos globales apuntan que el gasto es muy similar al realizado en el año 2018. Así, si los padres optan por un colegio privado el desembolso medio asciende a la cifra total de 1.085 euros, incluyendo la matrícula. En el caso de un centro concertado la cifra ronda los 485 euros, mientras que en los públicos la cantidad asciende a 390 euros.

En este estudio los datos se refieren a los costes medios que supone la vuelta el inicio del curso escolar, y desde la Unión de Consumidores de Andalucía aclaran que, dependiendo de determinadas decisiones de consumo, los desembolsos pueden ser inferiores o superiores. Uniformes, material escolar, comedor y transporte son los principales conceptos que conforman el gasto. Desde UCA-UCE quieren trasladar a las familias almerienses y andaluzas el consejo de que al vuelta al cole no implica necesariamente tirar la casa por la ventana, por lo que aconsejan hacer un listado y comparar precios con tiempo.

La mayoría de las familias hicieron acopio de los libros y materiales durante los meses de julio y agosto, pero también hay que hablar de quienes han decidido dejarlo todo para días antes del inicio del colegio, o por el contrario, de otros que por determinados problemas de escolarización o de adjudicación de centros educativos han tenido que esperar que la administración andaluza se pronunciara para poder realizar las compras. Ayer mismo, aún había librerías en la capital almeriense que atendían a padres y madres a sólo unas horas de la vuelta al colegio, sobre todo, con adquisiciones de libros. Y es que aún hay familias en Almería que no sabían aún dónde tenían que llevar a sus hijos el primer día de colegio. Unos por haber solicitado cambios de centros, que a estas alturas la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía aún no ha resuelto, otros por tener en marcha una demanda contra el centro al que optaban al haberse quedado fuera y estar a la espera de una resolución... Los casos son diferentes. Eso sí, todos los niños están escolarizados, lo que no quita que en estas semanas previas haya cambios y es por esto por lo que los padres esperan hasta última hora para la compra de libros, teniendo en cuenta que son diferentes en cada colegio.

Deficiencias en los centros

Y con la vuelta a las aulas, también la vuelta de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, así como directores de centros, de solicitudes a los ayuntamientos y a la Junta de Andalucía, de un plan serio, comprometido y responsable para llevar a cabo reparaciones, pintura y dotaciones de sistemas de climatización que están pedidos desde hace años pero que ambas administraciones han obviado. La exigencia es clara, “colegios dignos y sin peligros para los menores”. Ahora toca esperar la respuesta de los responsables.