La rampa de los autobuses, utopía para personas con andador y muletas

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha solicitado al Ayuntamiento de Almería la modificación de la ordenanza municipal que atañe al uso del servicio de transporte público para permitir el uso de la rampa para aquellas personas que quieran acceder al autobús cuando utilicen andador o muletas. La petición llega tras recibir diversas quejas por parte de vecinos que han obtenido la negativa por parte de los conductores escudándose en que la normativa vigente lo impide o no lo contempla.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha explicado a este periódico que "estamos estudiando ya con el Ayuntamiento modificar la actual ordenanza para que se contemple este tipo de circunstancias tan normales y cotidianas. Hay que tener sentido común".

Sánchez de Amo asegura que desde la concejalía de Movilidad se ha acogido "de buen grado" sus peticiones y por esta razón "ya estamos trabajando en estudiar la normativa a fondo y preparar una serie de aportaciones para que se puedan incluir para mejorar esta ordenanza para el uso del transporte público".

No en vano, Sánchez de Amo ha mostrado su sorpresa ante esta problemática porque "nunca me lo había planteado porque pensaba que era la rampa podía usarse en todas estas circunstancias. Nuestra sorpresa ha sido cuando hemos tenido quejas a este respecto. Por ello vamos a consultar la normativa en otras ciudades para ver cómo lo hacen y mejor así la de nuestra ciudad".

El responsable de Verdiblanca expone que estas limitaciones de acceso y uso que tiene en la actualidad la normativa del transporte público también afecta, por ejemplo, a los carros de los niños pequeños y recién nacidos. "En la actualidad si un padre o una madre acceden con su hijo en un carro al autobús están obligados a plegarlo y no tiene sentido que si el pequeño va durmiendo tengan que despertarlo y ya no hablemos de si son gemelos o mellizos porque la situación se agrava aún más". Por esta razón, Sánchez de Amo también apunta la necesidad de trabajar en la reforma de la ordenanza en esta línea porque "la pérdida de un par de asientos en el autobús para dejar hueco a para los carros y sillas no debería ser un problema".

Aún no hay fechas concretas ni plazos para la redacción de estas aportaciones pero desde Verdiblanca se asegura que se va a trabajar para mejorar el uso del transporte público, fundamental para muchas personas con discapacidad.