Una avalancha de solicitudes agota la bolsa de ayuda a la rehabilitación

El Ayuntamiento ha recibido una multitud de solicitudes por parte de comunidades de vecinos y propietarios de edificios para acceder a la convocatoria de ayudas a la rehabilitación privada de viviendas de 2021. Estas peticiones han superado con creces la bolsa presupuestaria de 800.000 euros, que ya había ampliado el Consistorio en esta edición, hasta el punto de que solo las solicitudes aceptadas alcanzan la cifra de 2,1 millones de euros. Son datos facilitados por el Grupo Municipal Socialista, que aboga por incrementar la partida de la rehabilitación privada para abarcar el mayor número de actuaciones posibles, sobre todo después de los dos derrumbes sufridos por las familias de El Tagarete.

La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Valverde, ha comparecido en rueda de prensa para pedir al alcalde que se amplíe la cantidad establecida del programa, ya que se cuenta con fondos del año 2021 en el superávit, que están siendo destinados a “causas superfluas” para el grupo, como pueden ser “la propaganda para campañas electorales”.

Al respecto, ha denunciado que “mientras falta dinero para atender todas esas solicitudes, sin ninguna vergüenza vemos cómo este alcalde aprueba gastos extra como los 200.000 euros más para la feria, cuando ya cuenta con 680.000 euros aprobados, y 250.000 euros aparte de los 450.000 euros para el contrato de iluminación y ornamentación de la feria”, a lo que Valverde, recordando las derrumbes de las cubiertas de dos edificios de El Tagarate, sentenció que para “propaganda y farolillos, hay barra libre”.

Según los datos facilitados por la oposición, la sumatoria de la avalancha de ayudas que las comunidades han dirigido a Urbanismo superaría los cuatro millones de euros. El programa está regulado por unos criterios, así que los importes de las peticiones admitidas llegan a esos citados 2,1 millones. El PSOE no ha desglosado en su encuentro con los medios cuántas de estas ayudas se ajustan a cada una de las líneas habilitadas, que se vuelcan en la convocatoria correspondiente a 2022 a la ayuda especial dedicada a aquellas comunidades de viviendas envejecidas que requieren, como en las afectadas de El Tagarate, una colaboración para proceder a la reparación de los daños en cubiertas, del tal manera que el Ayuntamiento volcará de forma íntegra los 800.000 euros en proyectos de seguridad estructural.

La portavoz ha recordado con respecto a la convocatoria de 2021, a resolver, que ahora se hace necesario abordar un sorteo donde los candidatos tendrán que “luchar” para conocer quiénes serán los afortunados que podrán reparar sus inmuebles, lo que supondrá, en opinión de Valverde, “una disminución en la seguridad de todos los ciudadanos que no obtengan esa ayuda y de los alrededores, debido a que las fachadas seguirán encontrándose en mal estado”.

Así, ha insistido en reprochar al alcalde que “mientras en la ciudad los edificios necesitan rehabilitación, mientras existe riesgo para las personas por el estado de alguno de ellos, el alcalde decide no aumentar el presupuesto, y hay que recurrir a un sorteo para ver quién es el afortunado que rehabilita su edificio”. Por último, ha aseverado que “el Grupo Socialista no está de acuerdo en esta distribución caprichosa del gasto por parte del alcalde, a quien, por un lado, le sobran 31 millones de euros que no ha sabido gastar y, por otro, dilapida el dinero en gastos superfluos”.

“Una terrible gestión del dinero público que tiene fatales consecuencias para el mantenimiento de nuestros edificios y para el acceso de la gente joven a la vivienda”, ha concluido la representante del Grupo Municipal Socialista en la rueda de prensa.