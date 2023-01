La avería de las campanas de la iglesia, nuevo conflicto de Topares con el cura

Si el Obispado de Almería y los vecinos de Topares (representados por la Hermandad de Ánimas) llevan un año enfrentados por la propiedad de los locales que rodean a la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, un nuevo conflicto ha estallado esta Navidad. Ahora el enfrentamiento tiene como protagonistas las campanas y el reloj de la torre del templo. El caso es que han dejado de funcionar desde hace muchos días, y mientras los miembros de la Hermandad atribuyen la responsabilidad al párroco por haber cortado el suministro eléctrico durante más de quince días con el objetivo de reducir el gasto, el Obispado asegura que han debido de ser otras personas las responsables o simplemente una avería fortuita, dado que el sistema informático que regula y controla el funcionamiento tanto de las campanas como del reloj ha dejado registro del día y de la hora exacta en la que ambos dispositivos dejaron de funcionar, un momento en el que el párroco no estaba allí.

Ignacio López Román, vicario general del Obispado de Almería: “Hemos encargado a un técnico que analice el sistema y emita informe sobre qué pudo pasar”

El presidente de la Hermandad de Ánimas, Alfonso Serrano, explica que “el párroco desconectó la luz de la iglesia durante más de 15 días seguidos y esto ha provocado que se hayan desprogramado las campanas y el reloj. Ambos se han quedado parados y nos encontramos impotentes porque ahora no sabemos cómo volver a ponerlas en marcha. Hemos llamado a un técnico para que mire qué se puede hacer y su respuesta ha sido que el coste de esta reparación supera los 1.800 euros más IVA, puesto que hay que comprar un nuevo programa informático que las regule porque el que hay está obsoleto”. Señala que durante la última reunión que se tuvo con el Obispado, concretamente la vicepresidenta de la Hermandad de Ánimas, pidió al vicario general que por favor repararan la avería pero sin embargo no lo han hecho y las uvas de fin de año se las tuvo que tomar el pueblo en silencio. Las campanas no tocaron a las 00:00 horas del día 31 de diciembre, lamenta Serrano.

Alfonso Serrano, presidente de la Hermandad de Ánimas: “No pudimos entrar a la iglesia a cantar los aguinaldos, tradición centenaria” El presidente de la Hermandad de Ánimas de Topares, Alfonso Serrano, asegura que vicario general se comprometió a arreglar las campanas y el reloj, a enviar un técnico, y no lo ha hecho. Es un nuevo engaño y el pueblo se siente impotente. Según indica, “esta Navidad también nos han privado de llevar a cabo nuestra tradiciones, pues a la Hermandad de Ánimas se le ha impedido entrar a la iglesia a cantar los aguinaldos el día de Nochebuena. Es una tradición de hace más de cien año en la que además se pasaba la bandeja y se pedían donativos para la iglesia”.

El vicario general insiste en que el motivo por el que las campanas han dejado de funcionar no lo saben y por eso se ha contratado a un técnico para que analice el sistema y haga un informe sobre qué ha podido ocurrir y cómo se puede solucionar el problema para que todo vuelva a funcionar. Ignacio López Román espera que haya respuesta “lo antes posible”.