El PP de Almería pide al Gobierno que no excluya de las ayudas a sectores excluidos

El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno Ordinario de este lunes día 29 una moción para instar al Gobierno de España a incluir en las ayudas del Real Decreto Ley 5/2021 a sectores excluidos y también afectados por la pandemia como son las peluquerías y centros de estética, las academias de formación no reglada (música, baile, idiomas, autoescuelas), además de floristerías, tiendas de ‘souvenirs’, de muebles y decoración o incluso los talleres de vehículos.

El fondo de ayudas aprobado por el Gobierno llega justo un año después de que comenzaran las restricciones, confinamientos y limitaciones a la movilidad que han afectado a todos los sectores comerciales, en mayor o menor medida. No obstante, una vez conocidas las ayudas y, tras meses de exigencias al Gobierno por parte de grupos parlamentarios, administraciones y autónomos, se observa que éstas “son discriminatorias con algunos sectores”.

El Grupo Municipal Popular desconoce el criterio por el que el Gobierno descarta a peluquerías o centros de estética, que han visto mermados sus ingresos de manera notable, o a academias de formación que, debido a las restricciones de aforo, no pueden ejercer la actividad más allá del 20% de lo habitual. Lo mismo pasa con tiendas de ‘souvenirs’ para turistas que no llegan, o tiendas de muebles y decoración, por ejemplo. Todos sectores no incluidos en las ayudas.

Asimismo, este Real Decreto Ley 5/2021 deja fuera a sectores, declarados esenciales, como los talleres de vehículos, pero que, ante la reducción de movilidad y las restricciones, ven cómo sus ingresos “han sido fuertemente golpeados”.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal Popular solicita al pleno no sólo que “el Gobierno incluya a estos sectores dentro del fondo de ayudas, sino que apruebe también la reducción del IVA al sector de la peluquería y la estética al tipo del 10%”. Igualmente, solicita a la Junta de Andalucía que “considere actividad esencial al sector de las peluquerías y centros de estética en su conjunto”.

En una segunda moción, el Grupo Municipal Popular buscará el apoyo del plenario para solicitar, también al Gobierno de España, que “rectifique el reparto sectario del presupuesto del Pacto de Estado para erradicar la violencia hacia las mujeres y devuelva el millón y medio de euros que no ha recibido la Comunidad Andaluza respecto al año anterior”. Un reparto que “ha sido injusto” con determinadas comunidades autónomas, en favor de otras.

En el caso de Almería, los fondos del Pacto de Estado se redujeron de 51.215 euros en 2019 a 38.709 euros, en 2020. Un recorte que contradice la publicidad de un Ministerio de Igualdad “que basa su política en pancartas y titulares, en lugar de en grandes acuerdos que favorezcan la evolución hacia una sociedad más justa y más igualitaria”.

Asimismo, y ante una realidad que refleja cómo en 2020, España ha sido el país de la Unión Europea donde más ha crecido el paro entre las mujeres hasta situarse en el 18,4%, el Grupo Municipal Popular propone instar al Ejecutivo Central “a implantar un Plan de Empleo específico que fortalezca especialmente las oportunidades de las mujeres en riesgo de exclusión social”.

Igualmente, la moción en apoyo a políticas de igualdad efectivas, insta al Gobierno de España “a fortalecer políticas que logren una conciliación real de la vida laboral y familiar”, y “a implantar un Plan fuerte y eficaz coordinado en todo el territorio nacional para eliminar la trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños, investigando y persiguiendo esta lacra para erradicar las mafias que mantienen la trata de personas con fines de explotación sexual”.

El Grupo Municipal Popular pide a través de esta moción a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que reconozcan “el gran papel desempeñado por la mujer en puestos que han estado en primera línea y han sido protagonistas en la lucha contra la COVID” y se reconozcan sus puestos de trabajo como servicios esenciales.

Por último, la moción pide a la Junta andaluza que “refuerce las políticas de igualdad de oportunidades de las mujeres que viven en el ámbito rural para que puedan acceder a la formación y al mercado laboral en igualdad de condiciones que el resto”.