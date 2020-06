El PSOE reclama el apoyo del alcalde para la venta ambulante y le afea que no haya previsto ayudas para este colectivo

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha reclamado el apoyo del alcalde para la venta ambulante, ante “el desprecio” que, en su opinión, los líderes del Partido Popular sienten hacia esta actividad, al haber quedado excluida de cualquier tipo de ayuda prevista en los planes para afrontar la crisis económica generada por el COVID del Ayuntamiento de la capital. “Suerte que estos autónomos, pequeños empresarios y sus trabajadores han estado protegidos por las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de los ERTE y las prestaciones por cese de actividad puestas en marcha a tal efecto”, ha destacado.

“Ante una situación tan crítica como la que están viviendo, podemos apreciar de forma clara que sus problemas no preocupan ni lo más mínimo a los mandatarios populares”, ha destacado. A su juicio, “para el PP, la venta ambulante es una actividad residual que sus dirigentes están dejando morir lentamente, como lo demuestra que hasta la fecha no se les ha prestado ningún tipo de ayuda municipal y que, ni tan siquiera, se les haya facilitado el acceso a las inversiones de la Junta de Andalucía para la modernización de mercadillos porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento no ha tramitado la petición a tiempo”.

Desde el PSOE se ha venido reclamando al equipo de gobierno del PP la aplicación de distintas medidas que beneficiarían a la venta ambulante, como la devolución del 50% de la cuota de 2020 del IAE de titulares de actividades económicas que se hayan visto afectadas por la pandemia y otro tanto de la cuota líquida del impuesto de vehículos de tracción mecánica para aquellos destinados a actividad económica, como son los que utilizan estos pequeños empresarios. Y, de manera específica, una reducción de la tasa por Servicio de Mercados del 50% durante 2020.

Además, la concejala del PSOE ha pedido al alcalde de la capital que supervise la limpieza del recinto para que cada puesto disponga de una papelera con tapa y contenedores suficientes para evitar que se acumulen desperdicios, y que sea desinfectado durante el periodo de venta y, de manera obligatoria, al principio y al final de la jornada. “De esta forma, no sólo se garantiza la seguridad dentro del recinto, sino que se proporciona confianza a los usuarios para que vuelvan a consumir en los mercadillos de la capital y que esta actividad se revitalice”. Al hilo de esto, ha reclamado también “que se ayude a este colectivo tan castigado por la crisis a que recupere su actividad, con iniciativas de promoción para que los clientes sepan que pueden acudir con todas las garantías sanitarias”.