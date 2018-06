Un bando del alcalde prohibe dar de comer a los gastos de los espigones

La concejala del PSOE Inés Plaza ha reprochado al alcalde que no cumpla con la puesta en marcha del sistema de captura, esterilización y suelta (CES) de gatos callejeros y que, por el contrario, en un bando publicado a principios de mes acuse a quienes se dedican a alimentarlos de falta de civismo. "Lo que tiene que hacer el alcalde en lugar de pedir que no se les dé alimento y, por lo tanto, aliente a dejarlos morir, es poner orden en un tema que lleva esperando desde 2015 porque su equipo de gobierno ha sido incapaz de implantarlo."

El bando, publicado el 1 de junio, se centra en las normas de cumplimiento para la ciudadanía que estarán vigentes durante el periodo del plan de playas. Entre las obligaciones, se señala que "es aconsejable no dar comida a los gatos sueltos e incontrolados situados en los espigones del Paseo Marítimo, ya que ayudan a su proliferación y propagación de posibles infestaciones y no puede considerarse una buena conducta cívica". "Llevamos toda la vida llamando popularmente a un espigón de la playa de El Zapillo como El Espigón de los Gatos y todos tenemos claro que las colonias incontroladas pueden ser un problema, pero el PP ha tenido 15 años paras solucionarlo, así que lo que no puede permitirse es echar la culpa a otras personas que actúan en conciencia para ayudar a estos animales y piden soluciones consensuadas al Consistorio".