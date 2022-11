Reflotan y retiran el barco pesquero 'Bahía de La Isleta' cuyo patrón murió el jueves

Capitanía Marítima de Almería ha coordinado el reflote y retirada del barco pesquero 'Bahía de la Isleta', cuyo patrón murió este jueves en su interior al quedar atrapado en esta embarcación semihundida a causa de un golpe de mar, según los primeros datos de la investigación.

El capitán marítimo de Almería, José Aranda, ha explicado que se emitió la orden para llevar a cabo esta operación por el riesgo que suponía el pesquero para la navegación de otras embarcaciones y la posibilidad de contaminación del medio marino.

De esta forma, Salvamento Marítimo movilizó a sus grupos de operaciones especiales, “submarinistas avezados en la materia”, y por la tarde colocaron unos globos para dar más flotabilidad a la embarcación, “puesto que el pecio tenía la proa emergída y el resto de la embarcación sumergida”.

“Ya hemos preparado la operativa con el remolcador ‘Clara Campoamor’, que se ha desplazado hacia la zona con los efectivos de operaciones especiales de Salvamento Marítimo. Y lo que se ha hecho hoy es colocar otro globo en la zona de popa para intentar emerger la embarcación entera”, ha relatado.

También se descolgaron las artes de pesca enganchadas desde el fondo hasta la propia embarcación. “Se han dejado por el momento en el fondo, pero se recogerán, pues están nada menos que en un fondo de posidonia. Después hemos remolcado esta embarcación con la ‘Salvamar Algenib’ hacia el ‘Clara Campoamor’”, ha explicado.

Dado que el viento hacía esta operativa “complicada” se decidió ir al Cabo de Gata para poder guarecerse del tiempo, aunque se pudo recuperar el pesquero con la grúa del ‘Clara Campoamor’.

Los siguientes trabajos pasan por una revisión por parte de dos inspectores de Capitanía Marítima que están a bordo del ‘Clara Campoamor’ para reconocer la estructura y “encontrar respuestas”, que permitan aclarar lo ocurrido junto a las declaraciones de los dos supervivientes del barco.

“Da la impresión de que la embarcación, estructuralmente, no necesariamente está mal, porque no tiene una vía de agua, porque si no se hubiera ido al fondo. Emergía y eso da una idea de que podría ser recuperable y quizá no. Pero habrá que hacer una inspección exhaustiva”, ha destacado Aranda, quien dice que si se puede recuperar es patrimonio de la familia del fallecido.

El siniestro se produjo el jueves a las 14:15 horas cuando otros dos tripulantes avisaron al 112 que habían logrado llegar a la costa de la playa nijareña de Los Escullos agarrados a una bolla, pero que el patrón del buque permanecía atrapado.

Efectivos de Salvamento Marítimo movilizaron un helicóptero y una embarcación de salvamento, al igual que la Guardia Civil, que también desplazó al lugar del siniestro al equipo de buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para el rescate del cuerpo.

El pesquero Bahía de la Isleta se había hundido parcialmente en las proximidades de la Punta del Esparto.