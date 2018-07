"La base de la sociedad debe radicar en la familia"

El reconocido juez de menores de Granada, Emilio Catalayud, inauguró el segundo día del seminario en Purchena incidiendo en que muchos problemas con los menores en la sociedad actual se originan en el entorno familiar y escolar.

Esta situación se debe a que antes la constitución no les reconocía ningún derecho y en la actualidad parece que los niños de baja edad sólo tienen derechos y ningún deber. Bajo esta coyuntura aprovechó para poner en valor a la familia como base de toda nuestra sociedad, el juez enumeró numerosos delitos cometidos por menores infractores cuyo origen atribuyó a falta de normas, directrices o deberes y responsabilidades de los niños con la sociedad.

"Llevo reclamando a las administraciones mejoras en las relaciones de los menores con la sociedad", añadiendo, "reivindico nuevas normas para la familia, sea esta como sea. Además, el magistrado detalló "entre las sentencias que he interpuesto y que más agradecen los menores con el tiempo, se encuentran las que haedictado obligándolos a estudiar y con un total de 250 como media las sentencias al año obligando a un menor a sacarse la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y 25 anuales dictadas para obligarlos a aprender a leer y escribir"."Me muevo con tres leyes fundamentales la constitución del 78, la ley jurídica del menor del 96 que se modificó en el 2005 y la ley de responsabilidad penal, esas son mis normas fundamentales, a parte del Código Penal y el Civil. Llevo 37 años de juez y desde luego si sigo así seguiré trabajando. Antes de la constitución los menores no tenían ningún derecho, ahora gozan de muchas", especificó Calatayud. También explicó que actualmente nos encontramos ante familias distintas, divorciados, homosexales o también unifamiliares y que es extraño aquel hijo que no depende de su padre o abuelo para el cuidado del cónyuge y vivecersa. "La autoridad hay que adoptarla en el seno familiar".Calatayud, además aseguró ante el alumnado presente que se encontraba en el mejor curso de menores de toda España; "Purchena, para mí, es una zona pionera en la reinserción de los chavales". El magistrado ejemplificó varias formas de educación que adoptan los padres actuales para educar a los niños y añadió que no hay que reaccionar así de manera excesiva.