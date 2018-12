Una empresa de gas natural utiliza La Chanca para arrojar sus basuras

La Chanca-Pescadería como vertedero. Así lo ha entendido, porque ha querido, una empresa subcontratada instaladora de gas natural que ha venido desarrollando su trabajo por Casco Histórico y Parque Nicolás Salmerón. Le ha parecido razonable acumular una montaña de cascotes con alquitrán en un solar situado al lado de la avenida principal del barrio y a espaldas del centro IES Galileo.

Han pasado cuatro meses desde que los vecinos de la zona, representados por Asociación Sociocultural La Chanca-Pescadería, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Almería para demandar la retirada de los escombros. Pero estos no solo no se han retirado, según los vecinos incluso han aumentado.

“Esto ofrece totalmente una visión de escombrera desde el paso del puente hacia la Plaza Pavía”, describe la asociación en el escrito presentado en le registro general del Ayuntamiento de Almería, efectuado el pasado 23 de noviembre, a la concejalía de servicios municipales, accesibilidad, agricultura y pesca.

El caso es que ya tienen una respuesta de la empresa anunciando que le han transmitido a la firma subcontratada que retire la basura inmediatamente, siendo esta una palabra que ya han escuchado demasiadas veces en el barrio de La Chanca.

“Tenemos que recordar a esta concejalía que repase la importante y conocida teoría de ‘cristales o ventanas rotas’, en la que se explica que un lugar sin cuidados y con basura fomenta más basura y vertidos y su limpieza inmediata, al contrario, sugiere a la vecindad el cuidado de la zona”, añade el colectivo en el escrito remitido. En el mismo se quedan de que este hecho no es la primera vez que se produce en el barrio: “El de los vertidos no autorizados es un tema que ya ha sucedido varias veces en el barrio y no es siempre por los pocos vecinos incívicos de la ciudad, también por los propios servicios municipales”.

José Campoy "El de los vertidos no autorizados es un tema que ya ha sucedido varias veces en el barrio"

Es La Chanca un barrio en el que debería establecerse un plan de limpieza que acabara con los focos que posee en la actualidad. El más lamentable es, sin duda, el Barranco del Caballar. Sin embargo, quizás eso no suceda hasta que no ocurra una desgracia debido a la basura que acumula.