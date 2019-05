Dave Regos: “Admiro el desierto y su historia de cine, no buscamos criticar, sino concienciar”

El objetivo de ‘Por un puñado de basura’, el documental grabado por el productor Dave Regos en el desierto de Tabernas tiene el único objetivo de concienciar: la basura no es para el desierto. De ahí partirá el montaje de su rodaje, para el que su equipo ya está preparado, pues la campaña de crowdfunding lanzada hace menos de un mes está funcionando. Ya ha conseguido 44 mecenas y una cantidad que se aproxima a los 2.000 euros.

Dave Regos llegó a España procedente de Nueva York, donde rodó su aclamado documental Divide in Concord (ganador de decenas de premios y del halago de Michael Moore), sobre la primera ciudad en los Estados Unidos que prohibió la venta de agua embotellada de plástico. “La experiencia me mostró el poder del activismo local y la capacidad de las comunidades para actuar en una causa en la que creían. Decidí que quería seguir siendo parte de esta narración para recibir mensajes importantes en todo el mundo y tener un mayor impacto”, explica.

"Cuando viajábamos por las ramblas nos encontrábamos con turistas que nos contaban que se chocaban con la basura"

“Durante mi estancia en España encontré un artículo sobre un inglés que intentaba limpiar zonas del desierto en España justo donde filmaban los famosos Spaghetti Westerns”, cuenta Dave. “Entonces me puse en contacto con Julian Phillips y acordamos comenzar la producción”.

“Supe de inmediato que quería estilizar esta película como un clásico de Spaghetti Western; Contar una historia universal dle bueno contra el malo, la mitología de un héroe extraño que llega a un nuevo lugar y desestabiliza el status qu”. Fue entonces cuando viajó hasta Almería, en 2017, acompañado del director de fotografía Tyler Freeman Smith y su equipo. “Yo no busco la polémica. He realizado más documentales en lo que lo único que pretendía era contar una realidad en base a fomentar el activismo local. Y este es un claro ejemplo”, explica. “Yo no busco perjudicar al desierto, ni a Almería ni a ninguna administración. soy un admirador del desierto de Tabernas, de su historia de cine. Simplemente intentamos concienciar”.

Dave tiene unos cuantos ejemplos curiosos que le sucedieron durante el rodaje: “Cuando viajábamos por las ramblas nos encontrábamos con turistas que nos contaban que se chocaban con la basura. Y esta no está solo en las ramblas, está cerca de lugares turísticos”. Dave cree que este es un momento espectacular para que las administraciones puedan hacer más: “De este tema no se hablaba antes, ahora sí, así que pueden aprovecharlo. En todo el mundo hay basura, el problema es del hombre y todos tenemos que poner de nuestra parte. Es triste que en una zona tan espectacular como desierto de Tabernas haya basura, poca o mucha, cuando el documental se rodó la había y mi amigo Julián (presidente de la Asociación PC Ambiental y residente en Tabernas) me sigue contando que hay”.

"No hay un gran sentido de urgencia en lo que respecta a responder a la degradación ambiental"

Dave tiene claro cuál es el fin: “No hay un gran sentido de urgencia en lo que respecta a responder a la degradación ambiental. Todavía hay un largo camino por recorrer. Estamos haciendo todo lo posible para crear conciencia a través del documental y la campaña; para arrojar luz sobre un problema que se encuentra mucho más profundo que las botellas y latas, televisores y colchones que ensucian la superficie”.