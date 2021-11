Las basuras del desierto de Almería recorren medio mundo

El Santa Bárbara International Film festival de Estados Undios, el London Eco Film festival (Londres), el Cine Eco 2020 de Portugal, el Newburyport Documentary Film Festival 2021 de Boston, el Another Way Film Festival de Madrid... y hasta hasta casi una treintena de festivales y países. Ese ha sido, de momento, el recorrido de ‘Por un puñado de basura’ (A fistful of Rubbish), un documental rodado en Tabernas entre 2016 y 2017 con el que se trata de concienciar a la población que despojarse de las basuras en cualquier lugar y especialmente en uno de tal valor como es el desierto almeriense, contribuye a reducir la contaminación, en algunos casos perpetua, de nuestros espacios.

Y en este caso, a Almería le toca muy de cerca. El documental está producido por el australiano residente en España, Dave Regos, quien junto a su equipo, ha recibido numerosos galardones gracias a su documental ‘Divide in concord’, al que aplaudió el propio Michael Moore, creador de materiales reconocidos a nivel internacional como Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 o Sicko. La realización completa del documental ha sido posible gracias a la campaña de crowdfunding realizada a mediadios de 2018, con una cifra de 7.000 euros que finalmente fue lograda.ave Regos llegó a España procedente de Nueva York, donde rodó su aclamado documental Divide in Concord (ganador de decenas de premios y del halago de Michael Moore), sobre la primera ciudad en los Estados Unidos que prohibió la venta de agua embotellada de plástico.

“La experiencia me mostró el poder del activismo local y la capacidad de las comunidades para actuar en una causa en la que creían. Decidí que quería seguir siendo parte de esta narración para recibir mensajes importantes en todo el mundo y tener un mayor impacto”, explica.Durante mi estancia en España encontré un artículo sobre un inglés que intentaba limpiar zonas del desierto en España justo donde filmaban los famosos Spaghetti Westerns”, cuenta Dave. “Entonces me puse en contacto con Julian Phillips y acordamos comenzar la producción”.“Supe de inmediato que quería estilizar esta película como un clásico de Spaghetti Western; Contar una historia universal dle bueno contra el malo, la mitología de un héroe extraño que llega a un nuevo lugar y desestabiliza el status quo”.

Fue entonces cuando viajó hasta Almería, en 2017, acompañado del director de fotografía Tyler Freeman Smith y su equipo. “Yo no busco la polémica. He realizado más documentales en lo que lo único que pretendía era contar una realidad en base a fomentar el activismo local. Y este es un claro ejemplo”, explica. “Yo no busco perjudicar al desierto, ni a Almería ni a ninguna administración. soy un admirador del desierto de Tabernas, de su historia de cine. Simplemente intentamos concienciar”.Dave tiene unos cuantos ejemplos curiosos que le sucedieron durante el rodaje: “Cuando viajábamos por las ramblas nos encontrábamos con turistas que nos contaban que se chocaban con la basura. Y esta no está solo en las ramblas, está cerca de lugares turísticos”.

Dave cree que este es un momento espectacular para que las administraciones puedan hacer más: “De este tema no se hablaba antes, ahora sí, así que pueden aprovecharlo. En todo el mundo hay basura, el problema es del hombre y todos tenemos que poner de nuestra parte. Es triste que en una zona tan espectacular como desierto de Tabernas haya basura, poca o mucha, cuando el documental se rodó la había y mi amigo Julián (presidente de la Asociación PC Ambiental y residente en Tabernas) me sigue contando que hay”.

Dave tiene claro cuál es el fin: “No hay un gran sentido de urgencia en lo que respecta a responder a la degradación ambiental. Todavía hay un largo camino por recorrer. Estamos haciendo todo lo posible para crear conciencia a través del documental y la campaña; para arrojar luz sobre un problema que se encuentra mucho más profundo que las botellas y latas, televisores y colchones que ensucian la superficie”.“Al resaltar la belleza y la naturaleza cinematográfica del desierto, el documental, junto con las campañas de medios sociales, se usará como una herramienta para crear interés en el problema de la basura y la historia y la fragilidad del área. Las comunidades locales pueden ser movilizadas para hacer campaña y brindar apoyo para proyectos de limpieza y arte”, explican sus creadores.

Con el desarrollo de vídeos y materiales educativos de apoyo, la dirección explica que se pueden realizar presentaciones en escuelas, colegios y centros comunitarios en todas partes, y proporcionar soluciones basadas en el mantra de “repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar”, explican, argumentando que “al hacer crecer un movimiento en España y más allá, se puede ejercer más presión sobre los gobiernos locales y regionales para hacer cumplir las leyes, crear una mayor conciencia y tomar medidas más estrictas para castigar a los que son descubiertos”.

Según explica el productor, con una mezcla de entrevistas y cinematografía y música de estilo occidental, “este documental mostrará el poder del activismo y cómo resolver los problemas a la antigua usanza; tomando las cosas en tus propias manos. Literalmente”.El documental, presente en plataformas de valoración de cine, ha obtenido hasta el momento una valoración de 7,5 en IMDb, mientra que en GuideDoc, un portal que basa su trayectoria en su especialización en documentales, tiene una puntuación de 9. Eso sí, para poder verlo hay que desembolsar casi 8 euros.

“Un vaquero es un forastero, un héroe que llega a un lugar nuevo y sacude un poco las cosas. Es alguien que está dispuesto a ensuciarse las manos y luchar por lo que cree. Es valiente y valiente, enfrenta desafíos y supera obstáculos. Hay un enemigo con el que luchan para defender lo que es recto y justo. A veces, el vaquero tiene un aliado o una pandilla que cree en su misión. De hecho, la metáfora de esta película es que cuando hay una mala situación, hay acciones que se pueden tomar para que el bien triunfe sobre el mal. El vaquero y sus aliados traerán paz a la tierra y a su gente. Esta película podría crear conciencia sobre el problema del desperdicio y la falta de respeto por la naturaleza, y allanar el camino para una mayor conciencia sobre este entorno únic”, esa es la metáfora que Dave Regos encuentra en todo esto. Y no es mala.