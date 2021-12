El belén dibujado de Perceval. ¡Adivina, prima, lo que te traigo!

Don Miguel, el padre de Jesús de Perceval, se solía presentar en casa con las manos en la espalda y en el aire la pregunta a su mujer: ¡Adivina, prima, lo que te traigo! Y doña María del Moral y Perceval siempre se mostraba sorprendida con la cajita de pasteles de su primo hermano, un rito sólo alterado cuando, mantecado y polvorón, la sorpresa anunciaba la Navidad, días felices en aquella casa golosa, de azúcar como la del cuento, en la que las tortillas eran dulces en vez de francesas.

Almeriense, barría siempre Perceval para casa: a por mantecado no había que ir a Estepa, bastaba con traerlo de Fondón y apretón en el puño, disfrutarlo y recrearse en la maestría repitiendo la suerte. Él, maestro en tanto, lo era también en teorías, en muchas y por supuesto tenía una referida al origen histórico del consumo del mantecado en los días más grandes del cristianismo: la manteca de cerdo y el azúcar se habían aliado con la religión para hacer pecar en su fe a los niños musulmanes recién conquistados y que relacionaran con el dulzor el nacimiento de Cristo.

Pero no va de gastronomía el tema, sino de unos dibujos sobre papel inéditos de Perceval: uno a lápiz y tres a tinta, sin firmar, y datables hacia 1950, bocetos sin duda de su Navidad pintada, tema omnipresente en su obra: Los Aguilanderos, Los Inocentes... así como La Anunciación, El Nacimiento, La Adoración de los Reyes... pinturas estas del retablo mayor de Roquetas.

Delante del belén de tierra desnuda, en barro cocido, puente y labrador, cabra ordeñada y tortas de chicharrones … toca la zambomba un hombre que sin parecerse me recuerda a Manuel, el cortijero que los Pérez Manzuco tenían en su finca de Las Cuerdas en Cuevas de los Medinas, un buen tañedor de instrumentos musicales salidos de sus manos y con los que acompañaba las viejas coplas que él mismo tan bien cantaba… grandes cosas llevadas al olvido de la mano de la tarasca y de nuestra desidia.

No sé qué villancico pondría Perceval en la boca grande de este campesino o sí la dibujó afónica para que se lo pusiéramos nosotros; sírvanse ustedes que yo me quedo con el que de niño oía cantar a mi madre: La nochebuena se viene / la nochebuena se va / y nosotros nos iremos / y no volveremos más. Sin entender entonces, ni ahora, a qué venía ese anuncio de la muerte a ponerse en medio de nuestra alegría… algo incomprensible a no ser que se hiciera para aguarnos la fiesta, cosa probable pues la religión con frecuencia se empeñaba en llevarnos del valle de lágrimas a la calle de la amargura cuando no encogía nuestros corazones niños en catequesis como la mía impartida bajo un cuadro grande y oscuro, con las ánimas purgando entre llamas por malibuenas… o nos narraba la matanza de los Inocentes con la que Herodes se ganó para siempre nuestra tirria infantil… y la de Perceval que dedicó a aquella escabechina uno de sus cuadros más emblemáticos.

Si libertad tiene el artista para torear a la cronología y el pintor barroco representa con indumentaria del XVII a personajes de siglos atrás, ya me dirán por qué no puede Perceval situar la Virgen con el Niño ante el sofá de sala de los abuelos de su mujer, convertidos en adoradores por el pintor ya pionero de la igualdad de género: él y ella, don Salvador de la Cámara y doña Rafaela Giménez, pintados por Esquivel en 1851 y ambos son los primeros que en la Nochebuena llegan a cantarle su linda canción al Niño por la travesura del artista que ha retardado a los pastores, dispersándoles sus rebaños, y a los mismísimos Reyes Magos, convenciendo a Melchor de que para oro de presente divino no hay otro como el de Rodalquilar y para allá que fueron...

Y si el artista juega con el tiempo puede también situar el belén en la localidad que le venga en gana, máxime cuando desde hace siglos todo el mundo goza de ese privilegio, desde que empezó en Italia, vino a España y esta lo llevó a su América con tantas otras cosas buenas a bordo de sus galeones. Quiso nuestro pintor que el belén luciera en el ombligo del mundo, su Almería, y en el mejor de sus sitios: el puerto, al que la ciudad siempre le daba la espalda, según decía el artista, y a mí me da que es al revés y si no ahí está la valla levantada por el puerto para segregarse... y darme la razón mí.

Ya el belén desmontado, cuando San José, reyes, ángel, pastores, y hasta Herodes Antipas, y bruto, han embarcado en el velero que zarpando está rumbo al lejano país del segundo plano… la Virgen, con la sola compaña del Indalo y su pariente, ensaya de vecina de Pescadería intuyendo que jamás se irá de allí, que vivirá en San Roque, de Virgen del Carmen obra de Perceval; en el suelo, su Niñojesús liado en vendas -como el de la pintura de Velázquez, la única momia viva y bonita de la historia- y al que hemos de poner en relación con Los Gemelos del cuadro del indaliano: en particular con el que fija sus vivos ojos negros en los nuestros cerrando así el triángulo de su composición espacial.

En un nuevo salto caprichoso del artista es ahora Mojácar, su ideal estético, la que acoge a un par de figurantes navideños que han coincidido por la acera: él moscón zanganeando con la zambomba y ella de servicios mínimos navideños, con tres cántaros, llenos o por llenar, a cuestas como la viva imagen de la entrega familiar… sólo cabe desear que a su llegada a casa o a la fuente haya alguien esperándola, con las manos en la espalda, la cajita llena de gratitud en ellas y en el aire la pregunta: ¡Adivina, prima, lo que te traigo!