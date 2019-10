Lista para aprobar en Pleno la ayuda fiscal a los afectados por la gota fría

El anuncio del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el pasado 18 de septiembre, de “ayudar a los propietarios de explotaciones agrarias, viviendas o locales dañados por los efectos de la gota fría”, bonificando el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ha tenido esta semana continuidad con el trámite preceptivo de aprobación, en Junta de Gobierno Local, del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del ICI, como paso previo a su aprobación en el próximo Pleno Municipal, según ha adelantado el concejal de Economía, Juan José Alonso.

La modificación de la ordenanza incluye en su redacción un nuevo apartado, en su articulo 5, por el que “gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, como consecuencia de reparaciones efectuadas en las mismas, producto de daños ocasionados por catástrofes o desastres naturales, o fenómenos climáticos adversos”.

Del mismo modo se modifica un apartado del artículo 6, recogiendo que “en el caso de que la concesión de la bonificación solicitada se produjera con posteriroidad al pago de la cuota resultante de la declaración-liquidación del Impuesto, por el Ayuntamiento se procederá a efectuar los trámites oportunos para la devolución del importe que proceda”.

A efectos de aplicación de la bonificación propuesta se propone además que “por el Pleno se acuerde que ésta será de aplicación a las construcciones, instalaciones y obras afectadas por las lluvias torrenciales producidas el día 13 de septiembre, debiendo de haberse solicitado la licencia de obras en el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2019 y el 14 de noviembre de 2019”.

Alonso espera que, como no puede ser de otra manera, “la propuesta que llevaremos al próximo Pleno contará con el respaldo de toda la corporación”, reconociendo en esta medida no sólo una fórmula para ayudar a los afectados por las lluvias del pasado día 13, “sino también en previsión de situaciones similares que puedan producirse, como consecuencia del incremento en la magnitud de las consecuencias meteorológicas, derivadas del cambio climático, que generan resultados destructivos y catastróficos, en no pocos casos, en los bienes de particulares y que afectan, también, a la actividad económica y familiar”.

La solicitud de la bonificación se acompañará de la solicitud de licencia de obras; presupuesto de ejecución material desglosado de las construcciones, instalaciones u obras para las que se solicita el beneficio fiscal; informe del servicio municipal en el que se manifieste que el daños producido es consecuencia directa de los acontecimientos naturales respecto de los que se ha efectuado la declaración por el Pleno municipal y declaración responsable de carácter de serugor por daños en la construcción afectada o, en caso contrario, infrome de la compalía de seguros y del Consorcio de Compensación de Seguros acreditativo de que el daño son se encuentra cubierto por el contrato susctito.

Las fuertes lluvias caídas el pasado 13 de septiembre, registrándose más de 97 litros por metro cuadrado en apenas unas horas, devastaron más de 150 hectáreas de cultivo en el término municipal, además de provocar importantes daños tanto en viviendas como en establecimientos mercantiles. Con el fin de paliar, en la medida de lo posible esta situación así como en previsión de situaciones futuras, los daños que se originen como consecuencia de acontecimintos meteorológicos o derivados de fenómenos naturales adversos, el Ayuntamiento plantea esta modificación “en apoyo a los almerienses que han sufrido en primera persona las consecuencias de la gota fría, especialmente el sector agrario para que siga siendo uno de los principales motores de la economía almeriense, no en vano, hace ya dos años se aprobaron otras exenciones de tasas para ampliar explotaciones agrícolas, construir balsas o almacenes y levantar nuevos invernaderos”, como ha recordado Alonso.